T’as pas les moyens de payer, souffre! : Les abandonnés du système de santé...

Les abandonnés du système de santé... Notre réseau de la santé est malade... Le ministre Dubé a dû lui injecter 400 millions $ pour parvenir à raccourcir les délais d’attente en chirurgie. Au Québec, 17 500 personnes seraient en attente d’une chirurgie, et ce, depuis plus d’un an.

Quand notre vie n’est pas en danger

On comprend aisément qu’une chirurgie cardiaque ait priorité sur une opération du genou. Quand notre cas n’est pas considéré comme prioritaire, on attend... Des semaines, des mois ? Disons plutôt deux ou trois ans ! Pendant ce temps-là, on souffre, les analgésiques ne nous soulagent plus, notre état se détériore... On ne sait plus à quel saint se vouer.

Voici le cas typique

Enfin, on vous appelle et vous obtenez un rendez-vous pour votre chirurgie. Prenez un billet de 6/49 !

Arrivé aux aurores à l’hôpital, on vous prépare et vous attendez sur une civière en jaquette bleue, coiffé du petit bonnet assorti. Vous voilà devant les portes de la salle d’opération quand soudain, on vient vous annoncer que l’intervention ne se fera pas aujourd’hui !

Mais pourquoi ? Manque de temps, la salle d’opération n’est plus disponible, manque de personnel, manque d’instruments !

Rentrez chez vous, on vous rappellera

Seul l’effet du calmant qu’on vous avait administré avant l’intervention vous retient de sauter de la civière et de péter les plombs.

Que faire quand on est à bout ?

Aller au privé... L’opération au genou vous coûtera plus de 25 000 $. Heureusement qu’on n’en a que deux ! Encore faut-il avoir ces moyens-là. Pas de souci, au privé vous aurez accès aux consultations, examens, radiographies, IRM, tout ça sans délais, mais à quel prix !

T’as pas les moyens de payer : souffre !

À moins que notre pronostic vital soit engagé, auquel cas on est pris en charge illico, il faut bien admettre qu’on en est là. Sinon, pour tout le reste, il y a... la carte de crédit.