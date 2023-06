Trois vins pour régaler l’amateur de pinot noir

De 20 $ à 60 $ et des poussières, ce trio de vins rouges d’Allemagne et de Bourgogne a tout pour plaire à tous les goûts et à toutes les bourses.

Santé!

Rings, Spätburgunder 2019, Pfalz, Allemagne

31,50 $ 14954067 Biologique

J’abordais ce vin rouge de la région de Pfalz avec curiosité et certaines attentes, vu la montée en qualité remarquable des pinots noirs allemands depuis une dizaine d’années, j’ai été abasourdie d’y trouver une telle profondeur à si bas prix. Un très bel usage de la barrique, mise au service de la texture, sans trop masquer les subtilités du pinot noir. L’attaque en bouche est tonique et suave, les saveurs sont complexes et perdurent en finale, l’ensemble est très habilement ficelé. Un excellent vin!

**** $$$

Domaine Faiveley, Mercurey Premier Cru Clos des Myglands 2020, Monopole, France

61,75 $ - Code SAQ 147959 – 14,5 %

Le virage qualitatif de Faiveley, entamé au tournant du millénaire, s’est fait d’abord par l’acquisition de vignobles. Aujourd’hui, cette maison établie à Nuits-Saint-Georges est le plus important propriétaire de terroirs de premiers et de grands crus de la Bourgogne. Erwan et Ève Faiveley assurent la direction de l’entreprise ; Jérôme Flous veille sur les vignobles et sur l’équipe de vinificateurs. La qualité des vins de Faiveley ne se manifeste pas seulement dans les appellations prestigieuses, mais aussi dans les vins de la Côte Chalonnaise, dont ce Premier cru, particulièrement complet et complexe en 2020. Tout y est, rien n’est en trop, même pas la maturité aromatique du fruit, malgré ce que les 14,5 % affichés pourraient faire craindre. L’amateur de bourgogne classique s’y retrouvera, mais surtout, se régalera de ses arômes ciselés et typés, entre le fruit noir, le fruit rouge, la terre et les accents épicés du chêne. Déjà excellent, mais il pourra encore se bonifier au moins jusqu’en 2030.

**** (1⁄2) $$$$ 1⁄2



Burg Ravensburg, Pinot Noir 2020, Baden, Allemagne

21,80 $ - Code SAQ 13859501 – 13 % – Biologique

Les amateurs de pinot noir sont toujours à l’affut de l’aubaine qui pourrait leur rappeler la Bourgogne. C’est ce qu’offre, année après année, ce vin rouge élaboré par un domaine fondé en 1251 dans la région allemande de Baden. Au premier nez, la cerise et de délicates notes fumées; en bouche, les saveurs de fraises compotées et des accents de terre humide sont portées par des tanins d’abord veloutés, puis un peu granuleux en finale. N’hésitez pas à l’aérer 30 minutes en carafe.

*** $$