Un homme de 81 ans disparu à Blainville

Le Service de police de la Ville de Blainville (SPVB) demande l’aide du public pour retrouver M. Robert Chevalier, un homme de 81 ans, atteint d’Alzheimer. Il est disparu depuis le vendredi 9 juin 2023 et vu pour la dernière fois, à Blainville, vers 13h00, dans un commerce au nord de la ville.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

L’homme est caucasien et s’exprime bien en français. Il mesure 1 m 72, pèse 59 kg et a les cheveux gris très courts. Il porte son jonc de mariage et une montre au poignet gauche. Au moment de sa disparition, il portait un chandail de laine, à manches longues, rayé bleu, des shorts en jeans bleu, qui arrivent légèrement en bas des genoux et des espadrilles bleues.

M. Chevalier se déplace à pied, très lentement. Il pourrait utiliser les taxis pour se déplacer.

Si localisé, veuillez communiquer rapidement avec le SPVB au 450-434-5300.