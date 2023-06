10 trucs magiques pour éliminer les taches sur les vêtements

Il est primordial de traiter le plus rapidement possible les taches avec le bon produit. Si le vêtement a été lavé et passé à la sécheuse, il sera plus difficile d’enlever les taches cuites par la chaleur.

1. Appliquez le détachant sur l’envers du tissu. La tache sera ainsi repoussée à l’extérieur des fibres du tissu au lieu de l’imprégner davantage. Laissez le détachant agir une dizaine de minutes avant de laver le vêtement.

2. Si vous avez à frotter une tache, utilisez l’envers d’une autre partie du vêtement pour la frotter entre vos deux mains.

3. Si vous laissez tomber une goutte d’eau de Javel sur un tissu lavable, imbibez immédiatement les taches décolorées d’eau oxygénée dont le titre en volume est de 10. Attendez quelques minutes avant de rincer à l’eau claire.

4. Pour nettoyer une nappe ancienne dont on ignore la provenance des taches, faites-la tremper dans une eau chaude additionnée de 30 à 45 ml (2 à 3 c. à soupe) de crème de tartre. Laissez agir une nuit avant de laver avec votre détergent habituel.

5. Les taches de purée de carotte sur les vêtements d’enfants disparaissent si vous les vaporisez d’un nettoyant tout usage pour la maison ou un nettoyant à vitres contenant de l’ammoniaque avant de les laver avec la lessive habituelle.

6. Les taches de colle blanche disparaissent après un brossage avec du vinaigre blanc légèrement réchauffé.

7. Un bain pendant quelques heures dans un bol de lait atténuera les taches de crayon fluo et de crayon surligneur. Lavez normalement avec la lessive habituelle.

8. Un brossage avec du vinaigre blanc fait disparaître les cernes blanchâtres laissés par un désodorisant sur un vêtement noir.

9. Vous éliminerez une tache de rouge à lèvres en faisant tremper le vêtement taché dans une eau tiède. Brossez l’endos du tissu taché avec du savon à vaisselle et rincez.

10. Brossez une tache de rouille sur un tissu avec du jus de citron et du sel fin. Laissez agir une heure avant de laver le vêtement.