Au-delà des blagues cruelles: 5 choses à savoir sur Nickelback

Il n’existe possiblement aucun artiste qui a été aussi détesté, ni été la cible de blagues plus cruelles que Nickelback. Ça n’a cependant jamais empêché le quatuor post-grunge canadien de vendre des tonnes d’albums et de billets de concert. Voici 5 choses à savoir sur les mal-aimés du rock, qui amorcent lundi soir sa tournée nord-américaine Get Rollin’ au Centre Vidéotron de Québec.

La haine en baisse

«Si vous faites jouer une chanson de Nickelback à l’envers, vous entendrez des messages du diable. C’est pire si vous le faites jouer à l’endroit parce que vous allez entendre Nickelback.» Pendant des années, c’est le genre de vannes cinglantes qui circulaient abondamment sur le web. Les choses semblent heureusement se calmer, selon le chanteur Chad Kroeger. «C’est vraiment bien de ne pas être l’ennemi public numéro 1», a-t-il récemment déclaré à une station de radio américaine.

Sur une passe de McDavid

Les gars de Nickelback se gardent bien d’y voir une douce vengeance sur leurs détracteurs, mais ils sont fiers d’avoir été admis au Panthéon de la musique canadienne lors de la remise des prix Juno, en mars. Le moment a été rendu plus magique lorsque Connor McDavid, le joueur étoile des Oilers d’Edmonton, est monté sur scène pour les présenter. «C’était la cerise sur le sundae», a confié le guitariste Ryan Peake, lors d’une entrevue récente avec Le Journal.

Des albums par millions

Comment Nickelback a-t-il pu se tailler une place au temple de la renommée aux côtés de légendes comme Neil Young, Bryan Adams et Rush ? En vendant des albums comme des petits pains chauds. Débarqué sur la scène musicale à une époque où les disques compacts se vendaient encore en grand nombre, au début du millénaire, et propulsé par l’immense succès de la chanson How You Remind Me, le quatuor a écoulé plus de 50 millions d’exemplaires de ses albums au cours du dernier quart de siècle.

Le nez fourré partout

Les membres de Nickelback affirment qu’ils travaillent très fort et ne laissent rien au hasard. Ils s’impliquent dans tous les aspects du groupe, y compris les séances de photos, explique Ryan Peake. «Ils nous disent de porter ceci ou cela. Nous voulons bien avoir l’esprit ouvert, mais ces photos vont circuler pour toujours. Aussi bien mettre son grain de sel.»

Une première à Québec en... 16 ans

Aussi étrange que cela puisse paraître pour un groupe canadien de sa stature, Nickelback montera sur scène pour la première fois à Québec depuis 2007. Le quatuor devait faire la clôture du Festival d’été, en 2015, mais le spectacle a été annulé quand Chad Kroeger a dû subir une intervention chirurgicale des cordes vocales.