Cody Fajardo s’inspire de Brett Favre

Le quart-arrière des Alouettes Cody Fajardo a grandi en admirant Brett Favre et les Packers de Green Bay. À 525 reprises durant sa carrière dans la NFL, Favre a été plaqué derrière sa ligne de mêlée. C’est ainsi que Fajardo ne s’en faisait pas trop, après le match de samedi, après avoir été victime de six sacs dans la victoire de 19 à 12 contre le Rouge et Noir d’Ottawa.

«Brett Favre était mon quart préféré quand j’étais jeune, c’est l’homme de fer», a-t-il répondu, du tac au tac, lorsqu’on lui a rapporté la statistique du jour.

Pour Fajardo, qui ne craint pas le jeu physique, le plus important était que le club montréalais ait trouvé une façon de gagner cette première partie de la saison, samedi, au stade Percival-Molson.

«Je fais confiance à mon équipe, on a fait les jeux au moment opportun, a tranché le quart-arrière de 31 ans, avec le sourire. Quand ç’a moins bien été, il n’y avait pas une once de négativité sur les lignes de côté. C’est en retrouvant cela dans une équipe que tu gagnes des matchs au quatrième quart et c’est commun dans la Ligue canadienne de football que l’issue d’une partie soit déterminée au dernier quart. De gagner un tel match, avec une équipe jeune, ça va rapporter des dividendes.»

Une délivrance

Cette fois, la bridage défensive des Alouettes a excellé, tout comme les unités spéciales. Tant mieux. Dans le cas de Fajardo, il n’est pas dupe : il sait très bien que son premier match officiel en carrière dans l’uniforme des Alouettes ne s’est pas déroulé parfaitement. Après un départ fulgurant, où il a lui-même inscrit un touché au sol, l’attaque a peiné.

En plus des six sacs, il a échappé le ballon une fois. Il faut dire que le quart a alors été un brin malchanceux sur une séquence où, dans une mêlée, c’est le pied d’un coéquipier qui a frappé l’objet ovale. Quoi qu’il en soit, les Alouettes ont réussi à l’emporter. C’est tout ce qui compte!

«On a su garder un degré d’optimiste élevé et on a trouvé une façon de gagner, a insisté Fajardo. Je suis tellement excité, ça faisait si longtemps que je n’avais pas remporté un match de football. Cette victoire veut dire beaucoup pour moi.»

Fajardo avait en effet perdu ses cinq derniers matchs au poste de quart-arrière chez les Roughriders de la Saskatchewan, entre le 4 septembre et le 7 octobre 2022. À son plus récent départ, dans une défaite de 18 à 14 contre les Tiger-Cats de Hamilton, il avait d’ailleurs essuyé sept sacs.

Mieux qu’une interception

Quand il dit vouer une admiration pour Favre et son record de 297 départs consécutifs comme quart-arrière dans la NFL, c’est aussi que Fajardo n’hésitera pas à absorber un sac si la situation permet à son équipe d’ajouter des points au tableau. Il l’a d’ailleurs fait, samedi soir. Plutôt que de se débarrasser du ballon et de risquer une interception, il a notamment pris le coup de Douglas Coleman III au premier quart. Le botteur David Côté a suivi avec un placement qui portait le pointage de 10 à 0.

Soit dit en passant, Fajardo a complété la soirée sans être intercepté une seule fois. Il n’a pas été parfait, loin de là, mais il a su gérer la situation en demeurant calme et optimiste sur les lignes de côté.

Des autographes

Sur les 525 sacs en carrière subis par Favre dans la NFL, plusieurs ont aussi été encaissés pour limiter les dommages. Fajardo le sait mieux que quiconque. Il a appris en regardant jouer si souvent les Packers en compagnie de son père Tim, autre grand partisan de l’équipe de Green Bay. Originaire de la Californie, pas très loin d’Anaheim, Fajardo conserve d’ailleurs chez lui quelques objets autographiés par Favre, que ce soit des maillots ou un casque.

Les Alouettes ont donc gagné samedi, comme les Packers l’ont si souvent fait avec Favre au poste de quart. Après la partie, les partisans montréalais faisaient la file sur le terrain devant Fajardo pour obtenir son autographe. Le quart-arrière a pris soin de faire plaisir pendant de longues minutes à ses nouveaux partisans, car il sait très bien ce que ça peut représenter.

