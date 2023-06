«Cœur de slush»: Mariloup Wolfe renoue avec le film pour ados

L’autrice et scénariste Sarah-Maude Beauchesne pouvait difficilement trouver une meilleure complice que Mariloup Wolfe pour l’aider à adapter au grand écran son roman jeunesse Cœur de slush. Ayant elle-même déjà joué dans quelques films sur l’adolescence, la réalisatrice s’y connaît en la matière.

• À lire aussi: «Coeur de slush» au grand écran: miser sur le succès du roman pour amener les jeunes au cinéma

• À lire aussi: De Joe Dassin à Pierre Lalonde: une trame musicale empreinte de nostalgie pour le film «Cœur de slush»

• À lire aussi: Une première mondiale réussie pour le film «Cœur de slush» en République tchèque

«C’est un genre que je connais bien et que j’ai toujours aimé», affirme Mariloup Wolfe (Arlette, Jouliks), en entrevue au Journal.

«Quand j’avais cet âge-là, il y avait beaucoup de films pour ados qui sortaient. Breakfast Club, La folle journée de Ferris Bueller, ça reste encore des classiques du genre. J’avais une affiche de Ferris Bueller sur le mur de ma chambre. Ce sont des films qui ont marqué mon adolescence!»

Le hasard a fait par la suite que Mariloup Wolfe a beaucoup baigné dans l’univers des ados au début de sa carrière d’actrice. Elle a joué pendant huit ans dans la série jeunesse Ramdam en plus d’avoir tenu la vedette dans les films pour ados À vos marques... Party ! 1 et 2.

«On a souvent l’impression que faire un film pour ados est moins bien vu que faire un film d’auteur, déplore-t-elle. Mais pour moi, c’est un genre de film qui peut marquer des générations et même influencer les valeurs de certains jeunes. Je pense que c’est un genre super important qui est malheureusement sous-financé».

Photo d’archives, fournie par Les Films Opale

Belle complicité

Scénarisé par Sarah-Maude Beauchesne d’après son propre roman, Cœur de slush raconte l’histoire de Billie (Liliane Skelly), une adolescente de 16 ans qui s’amourache d’un jeune cycliste prodige (Joseph Delorey) qui est aussi tombé dans l’œil de sa grande sœur (Camille Felton). C’est le producteur Christian Larouche (Confessions, Louis Cyr) qui a eu l’idée de confier la réalisation de l’adaptation cinématographique de Cœur de slush à Mariloup Wolfe après avoir acquis, en 2016, les droits du roman de Sarah-Maude Beauchesne. Cette dernière a mis six ans à écrire le scénario du film.

«Ç’a cliqué tout de suite entre Sarah-Maude et moi, relate Mariloup Wolfe. Ç’a été un long processus et on a appris à se connaître au fil du temps. L’univers du film s’est précisé à mesure qu’elle écrivait. Je dirais que c’était plus bonbon en 2016 et que ç’a évolué pour devenir plus minimaliste et réaliste.»

Aussi, comme le roman a été écrit en 2014, il était primordial pour Mariloup Wolfe d’actualiser le propos: «C’est sûr que tant qu’à parler à cette génération-là, c’était un peu notre devoir de livrer de beaux messages, souligne-t-elle. Il est question notamment de consentement, parce que c’est d’actualité. On a aussi voulu montrer une sexualité qui n’est pas tout rose la première fois et une déception amoureuse. C’est différent des films américains où le couple finit toujours ensemble.»

«Un talent inné»

Pour trouver sa Billie, Mariloup Wolfe a vu en audition des dizaines de jeunes actrices.

La réalisatrice a finalement jeté son dévolu sur Liliane Skelly, une comédienne de 18 ans (elle en avait 17 au moment du tournage) qui lui a tapé dans l’œil dès sa première rencontre avec elle. «Elle a un talent inné», lance Mariloup Wolfe.

«C’est sûr que pour moi, c’était plus facile de partir d’un talent brut que de travailler avec une actrice qui avait déjà beaucoup d’expérience. Je n’ai pas eu à la transformer. J’avais juste à lui donner de la confiance et à bien l’encadrer. Ce que j’aime avec elle, c’est qu’elle ne surjoue jamais. Elle a un jeu fin et délicat. Elle est douce, et ça, la caméra aime ça. Après, c’était à moi d’aller chercher les petits détails qu’elle ne savait même pas que j’allais chercher.»

Mariloup Wolfe aimerait pouvoir diriger à nouveau sa jeune protégée dans quelques années dans une suite de Cœur de slush que le producteur a d’ailleurs déjà commandée à Sarah-Maude Beauchesne.

Le scénario de ce second film sera basé sur les deux autres romans de la trilogie de l’autrice centrée sur le personnage de Billie.

«Dans un monde idéal, on tournerait le deuxième film en 2025, avance Mariloup Wolfe. On ne peut pas attendre cinq ans parce que sinon Liliane va trop vieillir. Et puis, j’ai déjà hâte de retravailler avec elle parce qu’elle m’inspire tellement!»

Cœur de slush prend l’affiche le 16 juin.