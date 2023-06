Didier Pironi est-il responsable du décès tragique de Gilles ? La famille Villeneuve se confie au Journal

Joann et Mélanie Villeneuve ont livré de vibrants témoignages dans le fascinant documentaire « Villeneuve Pironi », relatant la rivalité entre Gilles Villeneuve et Didier Pironi en 1982, que vous pourrez visionner dès lundi sur Crave.

L’épouse du pilote québécois, décédé tragiquement au circuit de Zolder, en Belgique, et sa fille ont bien voulu répondre à nos questions après avoir visionné ce documentaire de 90 minutes produit par Noah Media Group en association avec Sky Studios.

« On a travaillé fort pour que ça soit le plus authentique possible, et je pense qu’on a réussi », a souligné Joann en entrevue au Journal.

D’amis à rivaux

Bon nombre d’observateurs prétendent que le comportement du pilote français est directement lié à la mort de Villeneuve survenu le 8 mai 1982. Pour rappel, deux semaines plus tôt, Pironi n’avait pas respecté les consignes de Ferrari au Grand Prix de Saint-Marin à Imola en doublant son coéquipier chez Ferrari en fin de parcours. Ce qui avait rendu Villeneuve évidemment furieux.

Dès lors, il n’était plus question pour Villeneuve d’adresser la parole à Pironi qu’il croyait un ami proche. Cette rivalité allait marquer les esprits et prendre une tournure tragique par la suite.

« Je n’irai pas jusqu’à dire que Didier est le responsable de la mort de Gilles, indique Joann, quoique bien des gens le pensent. S’il n’y avait pas eu une mésentente sur la piste entre Gilles et Jochen Mass, il n’y aurait pas eu d’accident. Mais ce n’est pas de la faute de Mass. Il s’est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Une chose est certaine toutefois, Gilles n’a jamais pensé que Didier agirait de la sorte. Il s’est senti trahi. »

Quand Pironi a été victime, à son tour, d’un sérieux accident à Hockenheim, trois mois plus tard. Joann a d’abord eu une première réaction.

« Il y a un petit quelque chose en toi qui te dit tant pis pour lui. Puis, là, tu te demandes si c’est vraiment ce que tu penses. À moins de ne pas avoir de sentiments, tu ne souhaites de malheur à personne », a-t-elle renchérit.

Mélanie émotive

« Pour moi, le documentaire est percutant. Il me fait beaucoup réagir et me touche profondément », s’est exprimée Mélanie au début de notre conversation téléphonique.

On l’a vue particulièrement émotive pendant l’un de ses témoignages.

« Je ne peux pas regarder le documentaire sans verser des larmes, raconte-t-elle. Et ce ne sont pas des larmes que je contrôle. J’étais fâchée et j’avais beaucoup de peine. Encore aujourd’hui, je vois des images de Gilles et ça vient me chercher.

« La manière dont il a touché le public est exceptionnelle. En 1981, il a réussi à gagner deux courses (Monaco et Espagne) avec panache, même s’il avait une mauvaise voiture. C’est magique quand tu regardes ça. »

Comme sa mère, Mélanie n’est pas prête à tenir Pironi responsable de la mort de Gilles.

« Je n’irais pas si loin, poursuit-elle. Mais bon, je crois que Gilles était affecté par une émotion quelconque. Il a été blessé profondément. À Zolder, Gilles n’était pas lui-même. »

Son frère Jacques, que l’on aperçoit aussi dans le documentaire, a indiqué que son père « était très égoïste ».

« En 1980 et 1981, ça n’allait pas à son goût. Sa voiture ne lui donnait pas satisfaction. Entre deux courses, il était souvent chez Ferrari [à Maranello] pour faire des essais et trouver des solutions. On le voyait très peu et on souffrait de son absence. C’est probablement ça qui le rendait égoïste aux yeux de Jacques », de prétendre Mélanie.

L’absence de Forghieri

À Imola, le directeur de l’écurie Ferrari et grand partisan de Gilles Villeneuve, Mauro Forghieri, était absent pour des raisons familiales. Marco Piccinini, qui était proche de Pironi, l’avait remplacé.

« Et si j’avais été sur place », s’est interrogé Forghieri en sous-entendant que Pironi aurait probablement respecté les consignes de Ferrari. L’ingénieur italien est décédé le 2 novembre dernier, avant la fin du tournage du documentaire.

« Si Mauro avait été là à Imola, les choses se seraient sûrement passées autrement », de conclure Joann Villeneuve.