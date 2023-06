En mode lecture: une amitié au temps de Mussolini

Premier roman d’une jeune autrice italienne de 28 ans, La Malnata mérite cet été d’être glissé dans les valises.

En italien, la Malnata veut dire «la mal-née». C’est comme ça que les habitants de la ville de Monza, en Lombardie, désignent le plus souvent la jeune Maddalena Merlini. Et s’ils le font à voix haute, ils s’empressent aussitôt de se signer les lèvres. Car la Malnata porte malheur. Aussi certain que deux et deux font quatre. Partout où elle va, quelque chose de moche finit toujours par se produire.

Bien sûr, Francesca, 12 ans, sait déjà tout ça. Ce qui ne l’empêchera pas d’être fascinée par cette fille issue de la classe ouvrière qui n’est pas obligée d’aller à l’église les dimanches et qui semble libre de faire à peu près n’importe quoi. Même jouer avec des garçons sur les berges du Lambro!

Amies un jour, amies toujours?

Francesca et Maddalena vont se parler pour la première fois le 6 juin 1935. À ce moment-là, Mussolini règne en maître sur tout le pays, ses fascistes commencent à se prendre très au sérieux, le prix des aliments n’arrête pas d’augmenter et dans l’ensemble, la vie n’est plus aussi paisible qu’avant. Mais pour les deux ados, rien de tout ça n’a vraiment d’importance.

Elles ont beau appartenir à des milieux différents, elles vont rapidement se comprendre, s’apprécier et devenir de vraies amies.

Toutefois, on saura dès le début qu’elles vont avoir le cadavre d’un homme sur la conscience. Qui? Pourquoi? Ce roman le raconte avec tant de grâce qu’en Europe, on parle carrément de phénomène littéraire.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

Nuit, néon

Photo fournie par les Éditions Philippe Rey

Les neuf nouvelles de ce recueil sont à peu près toutes bonnes. Fidèle à elle-même, la prolifique femme de lettres américaine Joyce Carol Oates y met en scène des personnages qui ne vont pas toujours bien et certaines histoires sont carrément dérangeantes. Comme celle de cette ancienne disciple de Charles Manson avide d’obtenir sa libération conditionnelle...

Dix âmes, pas plus

Photo fournie par les Éditions Points

Situé à l’extrême nord-est de l’Islande, Skálar est l’un des hameaux les plus reculés du pays. C’est là qu’Una a accepté d’aller enseigner et assez vite, elle réalisera qu’elle n’aurait peut-être pas dû. Non seulement parce que les habitants du coin ne sont pas très accueillants, mais parce qu’un visiteur ne tardera pas à disparaître... Glaçant à souhait!

Montréal et Québec en quelques jours

Photo fournie par les Éditions Lonely Planet

Envie de jouer les touristes afin de découvrir les villes de Montréal et de Québec sous un jour nouveau? Avec ce guide rédigé par une Québécoise férue de voyages, on pourra apprécier autrement le quartier Ville-Marie, se promener dans les rues de la Petite Italie pour profiter de ses cafés ou faire le tour de tous les incontournables du Vieux-Québec.

Les recettes enchantées

Photo fournie par les Éditions Hachette

Toutes inspirées par les films d’animation de Disney, les 40 recettes de ce livre nous offrent l’occasion unique de goûter à la fameuse ratatouille de Rémy, à la tourte aux prunes de Blanche-Neige, aux beignets de la Nouvelle-Orléans servis par Tiana dans La princesse et la grenouille ou au ragoût épicé de Petit Jean. Une délicieuse façon d’occuper les enfants pendant les grandes vacances, non?

Frissons garantis

Photo fournie par les Éditions Actes Sud

Le château de Barbe-Bleue

Melchor Marín a un parcours incroyablement romanesque: après avoir découvert en prison Les Misérables de Victor Hugo, il a décidé de devenir policier, comme Javert. Et si on veut savoir pourquoi il a fini par lâcher le métier pour travailler dans une bibliothèque, il faut lire Terra Alta et Indépendance, les deux premiers tomes de la trilogie qui lui est consacrée.

Cela dit, on peut également très bien choisir de faire sa connaissance en passant directement à ce troisième et dernier volet qui, franchement, est tout aussi bon que les deux précédents.

Dans la gueule du loup

Cosette, la fille de Melchor, a maintenant 17 ans. Assez vieille pour se débrouiller seule, elle est partie en vacances avec sa meilleure amie sur l’île paradisiaque de Majorque.

Seulement voilà. Au lieu de rentrer comme prévu au bout de cinq jours, Cosette a préféré rester là-bas toute seule pour réfléchir. La raison? Depuis qu’elle a appris comment sa mère était réellement morte, elle n’arrive pas à pardonner à son père de lui avoir menti durant toutes ces années. Mais aussi belle soit-elle, l’île n’est pas sans dangers. Et rapidement, elle va tomber entre les griffes d’un salaud de la pire espèce. Melchor parviendra-t-il à la retrouver et à la sauver à temps?