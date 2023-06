Francos : Un magnifique hommage à Renée Martel dans un spectacle avec les soeurs Boulay, Ingrid Saint-Pierre et d'autres

L’amour pour Renée Martel ne voulait pas mourir, hier aux Francos. Dans un touchant hommage imaginé par sa fille Laurence Lebel, la célèbre artiste country qui nous a quitté en décembre 2021 a été chantée par la nouvelle génération, dont Les sœurs Boulay, Tire le coyote et Ingrid St-Pierre.

Renée Martel est décédée à 74 ans. Mais son héritage immense a influencé plus d’une génération. On en a eu un excellent exemple avec ce très beau concert présenté sur la scène Loto-Québec.

« C’est émouvant pour nous d’être là ce soir pour fêter notre reine du country » a lancé Cindy Bédard, l’une des invitées de la soirée.

Thierry Laforce / Agence QMI

C’est en mars dernier qu’est paru l’album C’est notre histoire, réalisé par Pilou. Sur le disque, on y retrouvait une foule d’artistes de la nouvelle génération, dont Étienne Coppé, Gab Bouchard, Saratoga, Antoine Corriveau et Elliot Maginot.

Presque tout ce beau monde avait pu se libérer pour ce concert aux Francos. En fait, il ne manquait qu’Ariane Roy et Fanny Bloom. Elles avaient été remplacées par Cindy Bédard et Mara Tremblay.

« Cindy et moi, on s’est fait léguer par Laurence [Lebel] deux paires de bottes qui ont appartenu à Renée, a dit Mara. On les a enfilées et c’est comme si on était Cendrillon ! »

Co-metteur en scène, avec Laurence Lebel, et directeur musical du spectacle, Pilou faisait partie du groupe de musiciens qui accompagnait chaque interprète invité.

Plus rock

Alors que l’ambiance générale de l’album C’est notre histoire est plutôt contemplative, on avait insufflé plus de dynamisme voire même du rock au concert.

Sur Je vais à Londres, offert par Ingrid St-Pierre au piano, on a eu droit à une finale musclée. Gab Bouchard a fait réagir la foule avec l’indémodable Un amour qui ne veut pas mourir.

Thierry Laforce / Agence QMI

Mais le concert a été le plus rock au passage de Mara Tremblay pour Le bateau du bonheur. La musicienne et le groupe accompagnateur ont joué avec un vif entrain qui aurait sûrement fait sourire Renée Martel.

Après avoir offert Darling en début de soirée, le duo Saratoga est revenu pour faire Quand le soleil dit bonjour... « aux buildings ! » a lancé Pilou, en clin d’œil au centre-ville où se déroule le festival.

On sentait tout l’amour qu’avaient ces artistes, principalement dans la trentaine, pour la légende du country. « Vive Renée Martel ! » a lancé Tire le coyote après Si on pouvait recommencer.

De tous les âges

Au parterre symphonique, le public écoutait avec attention ces très belles reprises livrées avec sincérité. On y voyait autant de spectateurs de plus de 60 ans que des vingtenaires et des petites familles.

Même si certaines interprétations étaient fort touchantes, l’ambiance était plutôt à la fête et aux réjouissances avec ce concert rempli de lumière. Le tout s’est terminé avec l’enjouée C’est mon histoire, avec Pilou et tous les artistes du spectacle.

Certains enfants des artistes étaient même sur scène pour cette finale. Comme quoi, Renée Martel avait le don de rassembler toutes les générations.

Tom Chicoine et Vanille

En début de soirée, sur la même scène Loto-Québec, on a assisté au passage de Tom Chicoine. Signé chez Audiogram, l’artiste country rock de Saint-Dominique-de-Bagot venait présenter les compositions de son nouvel album, Moteur super sport.

Thierry Laforce / Agence QMI

Avouant avoir découvert le country sur le tard [« mes parents n’en écoutaient pas, mais leurs parents, oui! »], Tom Chicoine a raconté avoir connu ce genre musical en allant chez sa grand-mère. Elle possédait un album des grands succès de... Renée Martel! Tout est dans tout.

Juste après, sur la scène Sirius, se produisait la jeune Rachel Leblanc, alias Vanille. Révélée en 2021 avec un album plutôt rock, Soleil ’96, l’autrice-compositrice a fait un virage folk cette année avec La clairière. Il s’agissait de ses premières Francos pour celle qui carbure aux années 1960.