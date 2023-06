La semaine de quatre jours, une formule intéressante pour certains employeurs

«Osez la semaine de quatre jours !», proclame non pas un salarié heureux mais un patron, Laurent de la Clergerie, chantre d'une nouvelle organisation du travail privilégiant «la qualité de vie».

Inspiré par une expérience de Microsoft au Japon, le président fondateur du groupe de e-commerce et high-tech a franchi le pas début 2021, en adoptant les 32 heures sur quatre jours, sans réduction de salaire.

L'entrepreneur de 52 ans en détaille tous les bienfaits dans un récent livre «Osez la semaine de quatre jours!».

«Cette organisation du travail est l'avenir», assure-t-il dans un entretien avec l'AFP. «Quand je vois comment tout marche aujourd'hui dans la boîte, à quel point j'ai changé la vie des gens, qui travaillent plus efficacement tout en étant beaucoup moins stressés, et en ayant fait disparaître les notions de charge mentale, burn-out... et je me dis que si l'ambiance qu'il y a chez nous se multipliait dans plein de boîtes, au global, c'est la société avec un grand S qui changerait!», s'enflamme-t-il.

Au départ, les actionnaires «n'ont pas aimé du tout». Des investisseurs lui disent: «On ne te savait pas de gauche!». Maintenant, «ce n'est plus un sujet négatif», affirme-t-il.

Certains salariés sont aussi réticents: ils craignent des plannings impossibles, des objectifs inatteignables... D'autres lui assènent: «Pas pour moi Laurent, j'aime trop mon travail».

Lui est décidé à embaucher pour compenser et le leur dit, «pour les rassurer».

L’éloge de la déconnexion

«Ce n'est qu'après que je me suis rendu compte que finalement on travaillait mieux, qu'il n'y avait en fait pas besoin de recruter. Parce qu'on change le mode de vie. Et que ça change tout».

La transition est «sans accroc» et il voit vite «la magie opérer» avec des collaborateurs plus reposés, productifs, créatifs: alors même que le chiffre d'affaires bondit de 40 % dans l'année, le temps de travail baisse de 8,6 % et l'effectif augmente de moins de 4 %. Le taux d'absence passe de 6 % en 2019 à un peu plus de 5 % en 2021.

«Je n'ai eu que de bonnes surprises», confie-t-il. Sauf sur un point: «il n'y a plus du tout de turn-over», ce qui entrave les perspectives de progression, créant «une frustration».

Les salariés «n'ont néanmoins pas envie de partir», conquis par le gain de temps de vie privée, doublé par des économies de transport ou de garde d'enfants.

Autre bémol: LDLC a réduit de deux à un le nombre de jours de télétravail, pour garder lien social et cohésion.

«Cela a peut-être fait un peu grincer des dents, mais les trois organisations syndicales ont signé», souligne le secrétaire du CSE Patrick Lusson.

«Globalement, les salariés sont satisfaits des 32 heures sur 4 jours; personne ne veut revenir en arrière, même si quelques jeunes qui arrivent sur le marché du travail aimeraient travailler plus pour gagner plus», ajoute l'élu CFDT.

La semaine de 4 jours, expérimentée dans une poignée d'entreprises à peine, fait rêver une majorité de Français: 9 actifs sur 10 seraient tentés de rejoindre une société proposant les 4 jours et 56 % des actifs la placent dans le top 3 des avantages dont ils souhaiteraient le plus bénéficier, selon un récent sondage Yougov sur un échantillon de 1010 actifs pour Talent.com.

Les Français (Espagnols, Britanniques, Japonais...) auraient-ils perdu la «valeur travail»?

«On confond valeur travail et capacité!», rétorque Laurent de la Clergerie, qui pointe la densification du travail ces dernières décennies, souvent évoquée par des économistes et sociologues.

«Il y a un siècle, on menait un projet par an, quand aujourd'hui on en gère dix à la fois, en concurrence constante, un téléphone greffé au bras, des mails toutes les trois secondes, 25 groupes WhatsApp et les réseaux sociaux. On n'est pas capable de maintenir l'efficacité face à cette quantité de données. Notre cerveau ne suit plus. Alors qu'avec un jour de repos supplémentaire, on travaille mieux».