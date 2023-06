L’amour toujours l’amour

Je ne sais pas Louise si au cours de votre vie vous avez connu un amour si important qu’il vous fut inoubliable votre vie durant, même si vous avez connu d’autres amoureux par la suite, ce qui est mon cas.

J’avais rencontré une femme pour laquelle j’avais eu un coup de foudre. Je ne l’ai côtoyé que quelques mois cependant, et on s’est à peine effleuré elle et moi. Toutefois elle a touché mon cœur de façon marquante et profonde. Elle y a fait un peu comme une empreinte indélébile, même si une mésentente nous avait éloignés l’un de l’autre. Je m’étais soudain rendu compte que je l’aimais plus qu’elle ne m’aimait. À l’époque, je ne lui en avais pas tenu rigueur, car comme dans le proverbe je me disais « Une de perdue dix de trouvées ». Comme vous le voyez, j’étais assez vert et sot !

Puis les années ont passé, des décennies même sans que je puisse vraiment sortir son souvenir de ma mémoire. L’amour que j’avais pour elle ne me lâchait pas tant il était significatif. Elle me manquait beaucoup. Je me suis nourri d’espérance pendant plusieurs années. J’espérais toujours que la vie la remettrait sur mon chemin.

Inutile de vous dire que ça ne s’est pas produit. J’ai vécu des montagnes russes de déception et de frustration sans que rien ne se produise. Tout ça à jeun, sans partir sur la brosse ou la drogue. Une grosse chance que je n’ai pas sombré dans la déchéance. Je me demande encore comment j’ai pu passer au travers, tellement je voulais intensément la revoir.

Je pense qu’on a tous en tête une personne qui nous a marqués plus que toute autre et dont le souvenir reste à jamais vivant en nous. Je n’ai jamais retrouvé semblable amour par la suite. Je considère que ce que j’ai ressenti pour cette femme m’a transformé. Un amour aussi intense est unique.

Un rendez-vous manqué

Je ne crois pas qu’il soit donné à tout le monde d’aimer à ce point. Et est-ce vraiment une bonne chose d’aimer autant ? Est-ce que cela ne serait pas d’ailleurs handicapant ? J’aurais aimé que vous me disiez l’effet qu’a eu cette obsession sur votre capacité d’aimer librement quelqu’un d’autre ensuite ? Quand on a l’esprit occupé par un amour impossible, peut-on vraiment apprécier quelqu’un d’autre à sa juste valeur ?