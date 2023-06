L’art d’être bien looké: rencontre avec quatre stylistes pour la télé

Être habillé avec soin ou adopter des vêtements dans lesquels on se sent bien donne de l’assurance, envoie le meilleur de nous-mêmes, fait transparaître une facette de notre personnalité. Nos animateurs télé connaissent l’importance d’être bien lookés. Même chose pour les artistes qui se présentent sur un grand plateau ou sur un tapis rouge. S’il peut paraître futile de parler vêtement, il reste que la mode est un art, une signature. Rencontre avec quatre stylistes.

Craig Major

Photo fournie par Hugo Lefort

Craig se spécialise dans les garde-robes personnalisées en plus de travailler auprès de nombreuses vedettes pour des magazines ou des sorties publiques. Il a habillé au gré des mandats Guylaine Tremblay, Ingrid St-Pierre, Christine Morency, Pierre Hébert. Il a aussi fait de la chronique à Marina puis animera dès le 27 juin la série La robe sur VRAI en plus d’intervenir dans J’aime ton style cet automne sur Elle Fictions.

Avoir un bon look est-il impératif pour une tête d’affiche à l’ère des médias sociaux?

Il n’y a pas plus d’importance accordée à la mode qu’avant, mais on remarque que pour certains artistes ça devient une signature propre à eux. La mode évolue, un style se développe. L’œil de l’artiste s’habitue et normalise des styles qui pourraient paraître plus audacieux. Au Québec, on demeure frileux comparativement aux États-Unis, par peur de ce que les gens vont penser. Mais une nouvelle génération qui s’intéresse davantage à la mode et aux tendances se démarque.

À la télé, quels sont les éléments qui influencent un look?

Il faut être conscient de l’univers dans lequel l’artiste est plongé, son mood, si c’est plus chic ou non. On travaille aussi de connivence avec les maquilleurs et coiffeurs pour créer un tout.

Tu travailles autant avec des vedettes que des particuliers, quel est l’impact d’être bien habillé?

Ça donne une mégadose d’estime de soi. Ce sont les 10 premières secondes qui comptent pour faire bonne impression. Un vêtement présente notre personnalité avant même d’avoir commencé à parler. Pour une femme, un talon haut donne un sentiment de pouvoir. Un homme en jeans-t-shirt n’a pas le même impact que s’il porte une chemise.

Emmanuelle Rochon

Photo fournie par Hugo Lefort

Sensible à l’esthétique, Emmanuelle a développé des liens avec plusieurs artistes pour lesquels elle a su créer des looks au fil des ans. Rebecca Makonnen et Jean-Philippe Wauthier figurent parmi ceux-ci. On lui doit aussi les beaux vestons de Jean-Marc Généreux à Révolution et Julie Snyder, qui ne laisse rien au hasard, la consulte pour chacun de ses looks. On la verra dans quelques jours à la co-animation de la série La robe sur VRAI.

On est à l’ère de l’image. Est-ce qu’on accorde davantage d’importance aux vêtements à la télé qu’avant?

On a connu de belles années qui permettaient d’entretenir une identité, mais dernièrement, on assiste à des coupes budgétaires et le stylisme est affecté. Sur certaines productions, on peut demander 26 ou 84 looks avec un budget de 43 $ par look qu’on verra plain-pied. C’est peu. Les plus jeunes, éduqués par les réseaux sociaux, ont développé une autonomie, leur propre contenu, leur identité et ne laisse rien au hasard.

Photo tirée de Facebook, la semaine des 4 julie

Comment développes-tu le lien de confiance avec les artistes que tu habilles?

Ça peut paraître superficiel, mais ça va bien au-delà de l’enveloppe. Mon but est de mettre en lumière les forces de l’artiste ou quelque chose de sous-estimé qui va lui donner confiance. Les premiers temps, je ne suis pas là pour le challenger. Il doit être bien dans sa peau afin de se concentrer sur son contenu.

Quand je développe avec un artiste, je m’adapte à sa personnalité, sa morphologie. Chaque personne se distingue.

Que penses-tu des artistes qui osent se distinguer par leur look lors d’un événement?

Je suis d’accord. Quand tu as rêvé d’être à l’avant toute ta vie, pourquoi tu voudrais minimiser ça quand arrive la possibilité de vivre un moment qui ne reviendra peut-être jamais. Les gens à la maison aiment rêver. Et plus un look est niché, plus les associations vont venir. Il ne faut pas penser que les boutiques prêtent comme avant. Certains designers vont vouloir s’associer avec la notoriété et une plus grande répercussion. C’est gagnant-gagnant.

Chanelle Riopel

Photo fournie par Guillaume Boucher

Issue de l’éditorial, du stylisme de presse et de la pub, Chanelle a commencé à frayer avec le monde des artistes grâce aux promos de Rythme FM, puis en travaillant avec Véronique Cloutier et L’Aubainerie. Elle a eu un véritable coup de foudre avec cet aspect du métier. Depuis, elle déniche les looks non seulement de Véro, mais aussi de Marie-Louise Arsenault, Julie Marcoux, Michel Bherer et Pénélope McQuade.

Y a-t-il une grande différence entre le stylisme pour les magazines et pour la télé?

La façon de voir les vêtements en 2D et en 3D est très différente. En photo, on s’arrange pour qu’un vêtement fasse bien. On coupe, on met des pinces, on enlève des plis entre chaque clic. À la télé, un vêtement doit être beau sous tous les angles, que l’animateur soit debout, assis, qu’il accueille ses invités. Et on ne peut intervenir que pendant les pauses. C’est un défi et une belle façon de laisser vivre le vêtement.

Photo fournie par Benoit Rousseau

En quoi le choix des vêtements diffère selon le style d’émission?

Ça ne dépend pas que de l’artiste, mais aussi de l’image que le diffuseur veut donner. Pour Le fil, Noovo m’a donné le mandat d’offrir une image plus jeune, accessible, actuelle. On m’a imposé à Michel Bherer et nous avons développé une relation de confiance. Il découvre la mode pour être distinctif à sa façon, ce qui ne l’empêche pas d’être professionnel pour donner les nouvelles. En variétés, il y a des artistes qui ne veulent pas que le vêtement soit une source de discussion. France Beaudoin de son côté est plus sobre. Véro aussi sur Valeur ajoutée alors que pour Zénith, elle endosse le grand déploiement.

Qu’est-ce qui fait un beau look? Est-ce parce qu’il fait jaser?

Il se traduit par son résultat à l’écran pendant qu’il vit avec la lumière, s’il permet à l’animateur de bouger adéquatement, s’il se sent bien. Je n’aime pas parler de beauté. Je préfère me deman-der si le look a bien répondu aux attentes. Et ça ne me dérange pas de ne pas faire l’unanimité.

Trouves-tu que nos animateurs osent davantage?

Il y a un côté décomplexé à la télé qui est arrivé par des gens qui veulent briser les standards, démocratiser les styles. Véro le fait en sortant de sa zone de confort, en osant le oversize et les espadrilles. Sarah-Jeanne Labrosse aussi. Il n’y a pas une mode, un style, une vérité. C’est à l’image de la société.

Mélodie Wronski

Photo fournie par Kelly Jacob

D’abord rédactrice publicitaire, Mélodie a fondé un blogue où elle échangeait sur la mode et la musique. Puis, elle s’est mise à faire du stylisme pour les magazines tout en étant DJ. Embauchée sur Occupation double, elle a fait la connaissance de Jay Du Temple avec lequel elle a pu s’amuser en plus de développer leur propre collection. C’est elle qui a convaincu Pomme de porter une robe. Elle fait aussi sa marque en fiction. Fourchette lui permet de développer une complicité avec Sarah-Maude Beauchesne. On peut voir ses looks dans Haute démolition, Virage et prochainement dans la série Danse.

Photo fournie par Eve B Lavoie

Jay et toi avez-vous eu un impact sur un changement de mentalité grâce à tes looks? Ils ont alimenté les réseaux sociaux!

Les réseaux sociaux ne bonifient pas notre travail. On le fait pour nous. L’audace vient de la confiance et du privilège de ne pas avoir de compte à rendre. On nous a laissé carte blanche tant du côté du diffuseur, du producteur que de la réalisation. Jay a toujours eu une curiosité pour les couleurs éclatées de la garde-robe féminine. Mettre du vernis, ça vient de lui. Dans nos cercles d’amis, nous avons la même ouverture d’esprit. On n’a pas cherché à changer les mentalités, on est juste comme ça.

Photo fournie par Jordi Soldevila

Comment développes-tu les looks que tu proposes?

Je fais plus de fiction, je parle avec les réalisateurs. J’adore faire du people-watching dans le Mile-End. C’est très intéressant. Au Québec, on est limité. Les stylistes empruntent souvent les vêtements aux mêmes endroits parce qu’on n’a pas beaucoup de budget. C’est important de comprendre la personnalité, le corps et l’image que veut projeter un artiste. J’ai conçu tous les outfits de Sarah-Maude pour la promotion de Cœur de Slush. Quand on travaille avec des gens comme elle, comme Pomme ou Jay, on arrive à avoir des pièces uniques d’artistes. On ne part pas avec l’idée de choquer ou que tout le monde en parle, mais si les gens tripent, on est heureux. Ce sont des gens émancipés, qui veulent inspirer, dire qu’on peut être soi-même, influencer de manière positive.