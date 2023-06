Leylah Annie Fernandez ne peut écrire une page d’histoire

PARIS | Leylah Annie Fernandez aurait pu devenir la première Québécoise à mettre la main sur un titre majeur chez les professionnelles. La jeune femme de 20 ans devra patienter puisqu’elle s’est inclinée en finale du double féminin à Roland-Garros, dimanche.

Aux côtés de l’Américaine Taylor Townsend, Fernandez avait pourtant bien entamé la rencontre en enlevant facilement la première manche 6-1, mais la Chinoise Xinyu Wang et la Taiwanaise Su-Wei Hsieh ont répliqué avec des pointages de 7-6 (5) et 6-1.

Un seul joueur de la Belle Province a soulevé un trophée du Grand Chelem. Aux Internationaux des États-Unis de 1999, Sébastien Lareau avait été sacré champion en double masculin en compagnie de l’Américain Alex O’Brien.

«Je veux remercier tout le monde qui s’est déplacé pour venir nous encourager et regarder du double féminin, a lancé à la foule parisienne Leylah après la défaite. Merci aux Canadiens, aux Équatoriens et aux Philippins qui étaient ici pour la finale.»

Le père de Leylah, qui s’exprime en français, en anglais et en espagnol, vient de l’Équateur, tandis que sa mère est d’origine philippine.

«Merci à Leylah, c’est notre premier Grand Chelem ensemble, alors ce n’est pas si gênant», a de son côté indiqué Townsend.

La maman du petit Adyn, 2 ans, est aussi à la recherche d’un premier triomphe majeur chez les professionnelles.

Deuxième finale en Grand Chelem

Née à Montréal, mais ayant aussi grandi à Laval et à Vaudreuil-Dorion, Fernandez avait atteint la finale en simple à New York il y a deux ans. Les amateurs de tennis se rappellent aussi qu’Eugenie Bouchard avait été finaliste à Wimbledon en 2014.

Le duo de gauchères avait triomphé chez les juniors, Fernandez à Paris en 2019 et Townsend en Australie en 2012.

La 49e joueuse mondiale en simple n’a donc pas pu sauver l’honneur du Canada, après la défaite de Bianca Andreescu en finale du double mixte jeudi, et celle de son compatriote ontarien Robert Shaw, samedi, lors du match ultime en quad fauteuil roulant en double.

Départ prometteur

Fernandez et Townsend ont rapidement pris le contrôle de l’affrontement sur le court Philippe-Chatrier après avoir laissé leurs adversaires gagner leur premier jeu au service. Tout fonctionnait pour les 10es favorites de la compétition, malgré le temps humide qui sévissait dans la capitale française.

C’est avant tout le jeu redoutable de la native de Chicago qui a fait la différence. Puissante, elle s’est adaptée rapidement aux imprévus du double. Et la communication entre les deux athlètes était parfaite. Les spectateurs attendaient très bien les «You!», «Come on!», «Yé!».

Mais le vent a tourné quand les éventuelles championnes ont offert une bien meilleure opposition au set médian, même si Fernandez a retrouvé ses repères. Elle a d’ailleurs gagné ses trois jeux au service.

Cependant, Wang et Hsieh ont poursuivi sur leur lancée et le duo canado-américain n’était plus dans le coup à la manche ultime.

«Félicitations aux filles pour leur beau parcours. J’espère qu’on disputera plusieurs autres finales», a dit Wang, qui avait été blanchie 6-0 et 6-0 par la championne en simple, Iga Swiatek, au troisième tour du simple.

«C’était un match très difficile. Finalement, nous sommes ravies. La prochaine fois, on verra bien qui l’emportera», a pour sa part mentionné Hsieh.

Ayant perdu aux premier et deuxième tours en simple respectivement, Townsend (après être passée par les qualifications) et Fernandez ont pu se concentrer sur le double.

Elles mentionnaient cette semaine qu’elles apprenaient encore à se connaître. Elles ont commencé à former une équipe à Indian Wells, en mars. L’Américaine de 27 ans avait même admis qu’elle ne savait pas qui était Leylah avant ce tournoi.

Fernandez et Townsend ont ensuite atteint la finale à Miami, les quarts de finale à Charleston et la demi-finale à Madrid.