Méthode pour retrouver le sommeil

Je me suis sentie interpellée ce matin par la lettre de cette dame qui vous demandait de lui suggérer une méthode pour mieux dormir, elle qui fait fréquemment de l’insomnie et qui ne se résout pas à prendre une médication, de peur d’en devenir esclave.

Encore une fois comme toujours, le conseil donné à cette personne fut judicieux et objectif. J’aimerais cependant y ajouter une autre avenue dont j’ai personnellement fait l’expérience. Il s’agit d’une technique qui m’avait été proposée par un psychologue qui m’avait traitée à la suite d’une commotion cérébrale subie à l’âge de 8 ans. Cette technique s’appelle EFT (Emotional Freedom Technique).

L’EFT nous aide à nous reprogrammer dans le bon sens, que ce soit sur le plan physique ou psychologique. J’ai commencé la technique en anglais avec Nick Ortner qui en offre l’essai gratuitement. J’ai pratiqué cette technique sérieusement pendant un an pour retrouver la forme. Aujourd’hui je l’utilise au besoin. La technique se donne aussi en français mais je la trouve moins efficace. Je souligne qu’on peut s’abonner et que c’est peu dispendieux.

Carole Fiset

Cette technique est dans les faits un mélange de yoga, comme je le lui recommandais personnellement, et d’hypnose thérapeutique. Effectivement l’hypnose thérapeutique est un excellent moyen de se rééquilibrer dans son corps et dans son esprit. Je souligne cependant que nous ne sommes pas égaux dans notre capacité à ressentir les bienfaits de l’hypnose thérapeutique. Certaines personnes sont plus imperméables que d’autres à en ressentir les effets.