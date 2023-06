Moment historique à l'Omnium canadien, Nick Taylor met fin à la malédiction canadienne

TORONTO | La malédiction canadienne à l’omnium national est terminée. En prolongation face à Tommy Fleetwood, Nick Taylor a mis fin à la disette qui dirait depuis 69 ans. Le golfeur de la Saskatchewan succède au Montréalais d’adoption Pat Fletcher qui avait soulevé le trophée en 1954.

La tâche fut ardue pour le golfeur de 35 ans qui remporte ainsi un troisième titre en carrière sur le circuit de la PGA. Sur le neuf de retour, il a perdu une avance de deux coups en retrouvant les Anglais Tyrrell Hatton et Aaron Rai avec un trou à jouer.

Avec un brillant oiselet sur la normale 5 finale, il a pu se hisser à -17 devant ses rivaux. Du moins, jusqu’à ce que Fleetwood le rejoigne au fil d’arrivée.

Dans une véritable guerre de pouces en prolongation, au quatrième trou, Taylor a drainé un long roulé de 72 pieds pour écrire un nouveau chapitre de l’histoire canadienne du golf. Son plus long en carrière sur le circuit de la PGA.

Getty Images via AFP

«C’est le moment le plus incroyable de ma carrière», a laissé-t-il tomber quelques instants après le moment chargé d’émotions, devant de bruyants spectateurs en liesse.

Si Taylor avait déjà tenu tête à Phil Mickelson pour remporter le Pro-Am AT&T à Pebble Beach en février 2020, il a cette fois devancé un golfeur cherchant désespérément à signer un premier gain sur le circuit de la PGA et de surcroît son premier en Amérique du Nord.

Getty Images via AFP

Coup de pied payant

Et dire que le Canadien n’était pas du tout dans la course au terme d’une ronde initiale de 75 (+3). Sa conjointe, Andie, lui avait livré un sermon en soirée afin qu’il change d’attitude. Un coup de pied au derrière bien placé qui lui a valu la victoire avec des rondes de 67 (-5), 63 (-9) et 66 (-6). Et payant en prime, car il a empoché 1,62 M$.

Figurant au-delà du 120e rang jeudi soir, Taylor devient le deuxième golfeur depuis 1983 à ensuite remporter un tournoi. L’enfant terrible britannique, Ian Poulter, avait réalisé le même exploit à l’Omnium de Houston en 2018.

Taylor devient le troisième représentant de l’unifolié à soulever le trophée de l’un des plus vieux tournois au monde. Outre Fletcher, le professionnel en titre du Royal Montréal durant près de 20 ans jusqu’au milieu des années 1970, l’Ontarien Karl Keffer avait remporté les honneurs à deux reprises, soit en 1914 et 1909, au club de golf de Toronto.

Des huit Canadiens qui ont survécu au couperet vendredi soir, Adam Hadwin (12e) et Corey Conners (20e) ont terminé dans le top 20.

Hatton joue le tout pour le tout

Pour la deuxième fois de la semaine, Tyrrell Hatton a remis une carte de 64 (-8) à Oakdale. Une œuvre d’art ponctuée de 10 oiselets et d’un mauvais double boguey au huitième fanion en ayant placé son coup de départ dans un ruisseau.

L’Anglais de 31 ans comptant un titre de la PGA a mis la pédale au plancher sur le neuf de retour, alignant entre autres quatre oiselets pour terminer.

«Je n’ai pas réfléchi sur le coup de départ raté, mais je ne crois pas qu’il méritait de se retrouver à l’eau, a expliqué Hatton.

«J’ai vraiment bien fait pour terminer en brûlant tout, a dit celui qui a terminé au troisième rang à égalité avec Aaron Rai et C.T. Pan. J’ai callé plusieurs bons roulés dans cette ronde finale. Je suis fier de la bataille que j’ai livrée.»

Getty Images via AFP

Reconnu pour son tempérament bouillant, Hatton cherchait à signer une deuxième victoire sur le circuit de la PGA après celle de l’Invitation Arnold Palmer à Bay Hill en mars 2020. Il compte six titres sur le circuit européen alors que le dernier remonte à janvier 2021 au Championnat HSBC d’Abu Dhabi.

Double champion défendant, Rory McIlroy n’a pu faire mieux qu’une ronde finale de 72 (É). Il a tout de même terminé dans le top 10 pour la sixième fois de la saison.

L’an prochain, l’Omnium canadien sera disputé sur les allées du club de golf d’Hamilton.