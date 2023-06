Street Fighter 6: Capcom redore le blason de sa populaire franchise

Sept années après son décevant cinquième volet, la saga Street Fighter retrouve (enfin !) ses lettres de noblesse avec une sixième entrée résolument plus costaude, ambitieuse et complète. Bref, le jeu que les fans de la première heure attendaient depuis bien longtemps.

Quiconque a déjà eu en main la manette d’une console de jeux vidéo est familier avec l’univers de Street Fighter. Si c’est en 1987 que Capcom a jeté les bases de cet empire vidéoludique, ce n’est toutefois que quatre années plus tard qu’il est entré dans la légende.

Les noms de ses protagonistes – Ken, Ryu, Chun Li, E. Honda, Blanka, Dhalsim, Guile et Zanguief – se sont alors rapidement intégrés à la culture populaire, leur seule mention ramenant encore aujourd’hui les joueurs aux allées brumeuses des arcades de leur enfance.

Avant même l’arrivée des Mortal Kombat, Tekken, SoulCalibur et autres Killer Instinct, les fans de jeux de combat avaient désormais leurs premières réelles icônes, transportées autant sur consoles qu’au cinéma, à la télévision et dans les pages de romans graphiques, mangas et bandes dessinées.

L’engouement pour l’univers de Street Fighter s’est toutefois lentement vanné au fil des ans, noyé par la mer de redites et rééditions forçant la saga à faire du surplace durant trop longtemps... jusqu’à aujourd’hui.

Car si Street Fighter 6 reprend évidemment les principales mécaniques et esthétiques éprouvées au fil de ses chapitres précédents, il se reçoit comme une bouffée d’air frais pour quiconque avait plus ou moins perdu espoir en la franchise-phare de Capcom (groupe dont l’auteur de ces lignes fait partie).

Visages familiers

C’est donc avec une impressionnante écurie de 18 combattants que Street Fighter nous revient aujourd’hui, quelques icônes de la série y côtoyant une poignée de nouveaux visages. Et ces personnages inédits ont indubitablement la gueule et le bagou nécessaire pour se tailler une place de choix dans le cœur des joueurs ; en aucun cas ne se laissent-ils éclipser par les valeurs sûres, ici nommées Ken, Ryu, Chun Li ou encore Cammy.

Quant à ces vétérans, ils ne sont tout de même pas en reste ; on leur a donné un relooking parfaitement équilibré, à mi-chemin entre la tradition et le renouveau qui les porte joliment dans l’ère moderne. Bref, c’est avec un heureux mélange de tradition et de nouveauté qu’on les redécouvre, et ce pour notre plus grand plaisir.

Intrigue moins convaincante

Ce Street Fighter 6 est toutefois si costaud que certains le trouveront peut-être, au premier regard, intimidant. Avec ses différents types de jeux, ses défis, ses combats en ligne, ses salles d’entraînement, ses tournois et son mode «aventure» traditionnel, il peut être difficile de choisir par où commencer.

Si chacune de ces options est parfaitement valable, l’intrigue, elle, est probablement la moins réussie. Les combats sont prenants, certes, mais l’histoire est quant à elle plus anecdotique qu’intéressante avec sa narration bancale et son écriture approximative.

On lui a laissé une chance pour les fins de cette critique, on a rapidement choisi d’y couper court pour entrer dans le cœur du jeu – les affronts – sans tout le superflu. Et c’est là que Street Fighter 6 épate réellement. C’est rythmé, c’est enlevant, c’est bien coloré.

Combats améliorés

Mais c’est surtout plus intuitif et fluide qu’auparavant avec une nouvelle option de configuration des touches. Les contrôles dits classiques sont toujours accessibles, mais une configuration moderne vient simplifier grandement la manipulation de la manette.

Les fans de première heure seront donc contents de retrouver tous les éléments ayant fait le renom de la saga Street Fighter, mais sans les écueils des chapitres précédents. Quant à la nouvelle génération de joueurs, elle aura enfin l’occasion de s’initier convenablement à la franchise légendaire, ici à son paroxysme. Les deux clans sont donc, pour une fois, gagnants.

Street Fighter 6 ★★★★☆