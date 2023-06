Tournoi Roland-Garros: Novak Djokovic trône au sommet avec 23 titres majeurs

PARIS | Qu’on l’aime ou pas, Novak Djokovic est maintenant le joueur le plus titré en Grand Chelem dans l’histoire du tennis. Avec son sacre de dimanche, son troisième à Roland-Garros, le Serbe a devancé Rafael Nadal avec 23 trophées majeurs en simple chez les hommes.

Le moment était grand et les quelque 15 000 spectateurs sur le Philippe-Chatrier en étaient conscients. Ils ont ovationné Djokovic, sachant très bien qu’ils avaient le privilège d’assister à un pan de l’histoire du sport.

Après avoir vaincu Casper Ruud en trois manches de 7-6 (1), 6-3 et 7-5, Djokovic s’est allongé au sol, avant de lever les bras au ciel et de prendre un moment pour réaliser son exploit. Il est ensuite retourné au vestiaire pour revenir avec un manteau sur lequel le nombre 23 était brodé.

AFP

«Je suis très heureux de partager ce moment spécial avec vous, dans ce stade qui est important dans ma vie, a dit en français le champion. Ce n’est pas une coïncidence que je gagne mon 23e titre ici, à Paris. Ce tournoi a toujours été le plus difficile à gagner pour moi. Beaucoup d’émotions, beaucoup de souvenirs pour moi sur le terrain et à l’extérieur.»

C’est Yannick Noah, le dernier Français à avoir gagné Roland-Garros, il y a 40 ans, qui a remis la coupe des Mousquetaires à Djokovic.

«C’est une autre journée durant laquelle tu écris l’histoire, a lancé Ruud à son rival du jour sur le podium. Tu es une inspiration pour nous tous. Je suis content d’être le premier à te féliciter!»

AFP

D’autres records

Le troisième favori sur la terre battue parisienne retrouvera également lundi le premier rang mondial, occupé jusqu’ici par l’Espagnol de 20 ans Carlos Alcaraz. Et Djokovic occupera donc le sommet de l’ATP pour une 388e semaine, un autre record sur son tableau de chasse.

Le vétéran de 36 ans en était à sa 34e finale en Grand Chelem, une marque qu’il partage maintenant avec la légende américaine Chris Evert.

Déjà champion à la Porte d’Auteuil en 2016 et 2021, «Djoko» est dorénavant le seul athlète à avoir remporté les quatre tournois majeurs à au moins trois reprises chacun. Il avait d’ailleurs triomphé en Australie en début de saison.

AFP

Lent départ

Le vétéran de 36 ans ne fait pas toujours l’unanimité, que ce soit pour ses opinions politiques, son statut de non vacciné durant la pandémie de COVID-19, ses argumentations avec les arbitres ou même parfois avec le public. Il n’en demeure pas moins qu’il est dominant sur un court, même quand il connaît un lent départ, comme ce fut le cas face à Ruud.

Le Norvégien a bien démarré l’affrontement, prenant même les devants 3-0. Mais il n’a pas été capable de poursuivre sur cette cadence, lui qui n’a jamais soutiré une manche à «Nole» en cinq matchs.

En fait, le jeune homme de 24 ans a simplement assisté impuissant au réveil de son adversaire. Ruud a flanché dans les instants importants et la légende vivante est montée en puissance. La natif d’Oslo a bien tenté de rivaliser, mais encore une fois, il a croulé sous la pression. Et il faut dire que Djokovic n’a pas joué du vilain tennis.

Après sa victoire en demi-finale face un Alcaraz nerveux et victime de crampes, Djokovic avait mentionné qu’il «carburait aux Grands Chelems». Il en a encore fait la démonstration. Jouant de façon plus défensive en début de rencontre, le «Joker» a offert un jeu plus offensif qui a plu aux amateurs.

Pas de chance pour Ruud

Quant à Ruud, il s’est incliné pour une troisième fois en finale d’un événement majeur. L’an dernier à Roland-Garros, le quatrième joueur mondial avait baissé pavillon devant Nadal.

Quelques mois plus tard, il avait été aux premières loges pour voir Alcaraz soulever le seul gros trophée de sa jeune carrière.