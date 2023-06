Un album à la fois libre et engagé pour Viviane Audet

«J’ai eu envie d’ouvrir des tiroirs super personnels, d’enlever le voile et de juste donner une petite place à ma vulnérabilité, à ma fragilité», dit Viviane Audet de son nouvel album de chansons qui a notamment été inspiré par les mères impuissantes des fugueuses de Laval.

Pendant des années, Viviane Audet pensait qu’elle ferait une carrière de comédienne. Révélée en 2003 dans la série Grande Ourse, elle a enchaîné les rôles au petit écran. Mais petit à petit, un peu malgré elle, la musique a commencé à prendre le dessus.

En 2006, elle lançait son premier album solo, Le long jeu. Et quelques années plus tard, elle se mettait à faire de la musique à l’image pour des longs métrages, documentaires et séries télé. Dans la dernière décennie, Viviane Audet a ainsi composé plus de 20 bandes de musique originales, dont celles des films Arsenault et fils, Camion et Les rois mongols.

Même si elle continue d’être comédienne à l’occasion – elle a tenu un rôle dans la série Doute raisonnable et sera de la pièce Le Faon l’an prochain –, Viviane Audet a bien dû se rendre à l’évidence: la musicienne la tenait beaucoup plus occupée que l’actrice.

Pendant des années toutefois, elle ne comprenait pas pourquoi les réalisateurs lui proposaient toujours de faire la musique de leur film et non d’y jouer. Mais aujourd’hui, le plaisir de faire de la musique à l’image et de travailler sur la postproduction la comble pleinement.

«Je trouve mon plaisir là-dedans. Je suis fière de ce que je fais. Je ne suis pas du tout envieuse quand je regarde le film [sur lequel elle travaille]. Je ne me dis pas que j’aurais pu jouer [tel rôle]. Mais ç’a quand même pris un certain temps. Parce qu’il y a une paix à faire avec ça quand on est comédienne et qu’on est un peu moins appelée. [...] Sérieusement, je ne changerais pas de place avec personne. Parce que je trouve une grande liberté dans ce que je fais.»

«On tire de la patte»

En 2020, Viviane Audet lançait un album instrumental Les filles montagnes, inspiré de la tragédie de Polytechnique.

Trois ans plus tard, la voici qui revient avec un album de chansons, le troisième de sa carrière, avec Les nuits avancent comme des camions blindés sur les filles. Le titre lui est venu quand elle faisait la musique du film d’Anaïs Barbeau-Lavalette, Ma fille n’est pas à vendre, en 2017.

«Ça parlait des fugueuses de Laval, avant la série Fugueuse, dit-elle. On s’inté-ressait aux mamans de ces filles-là qui étaient super impuissantes. Ça m’avait chavirée.»

Selon Viviane, Les nuits avancent comme des camions blindés sur les filles, c’est un peu dire que la situation des fugueuses est loin d’être réglée aujourd’hui.

«J’ai l’impression qu’on n’est pas là encore. Tous les jours, on lit des trucs qui n’ont pas de sens. La société essaie de s’ajuster, d’évoluer, de faire son possible. Mais j’ai l’impression qu’on tire de la patte.»

Lutteuses et Mentana

Alors que l’ensemble de son nouvel album est plutôt doux – il compte d’ailleurs trois superbes pièces Anthèse instrumentales –, la chanson-titre nous saisit par son dynamisme et son aplomb.

«Je ne me suis pas donné de limites avec cet album, dit Viviane. Je ne me suis pas demandé si c’était homogène. C’était ça que j’avais envie de faire.»

Pour le clip de la chanson-titre, elle a fait appel à la documentariste Sarah Baril Gaudet, qui a aussi signé le clip de la pièce La botanique.

«Depuis deux ans, Sarah suit des lutteuses pour un documentaire. En cherchant des idées pour le clip, je lui ai dit que j’imaginais des lutteuses et une chorégraphie.»

De vraies lutteuses ont ainsi participé au tournage, de même que des amies comédiennes de Viviane... et leurs mères.

«Ma mère est venue danser avec nous ! Ce qu’elle représente pour moi, c’est une lutteuse, une battante. Elle a vécu des trucs dans les dernières années. Je la trouve merveilleuse.»

Son nouvel album à peine lancé, Viviane Audet retourne déjà en studio ces jours-ci pour enregistrer son prochain album solo instrumental, qui devrait sortir en mai 2024. En même temps, elle compose la musique de la prochaine série de François Bellefeuille, Temps de chien, dans lequel son mari, Robin Joël-Cool, tient un des rôles principaux.

C’est aussi avec son conjoint que Viviane parcourt le Québec avec leur groupe, Mentana.

«On a lancé un nouvel album en septembre dernier, dit-elle. C’est un super beau projet. C’est un peu comme notre premier bébé à mon chum et moi», conclut la mère de deux garçons de huit et trois ans.

L’album de Viviane Audet, Les nuits avancent comme des camions blindés sur les filles, est sur le marché. Pour plus d’infos : vivianeaudet.ca.