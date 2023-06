Un médicament prometteur pour traiter le cancer du poumon

Une étude clinique rapporte que le blocage spécifique d’un récepteur essentiel à la progression tumorale améliore considérablement la survie des patients atteints d’un cancer du poumon.

Une des plus grandes avancées dans le traitement du cancer a été le développement des thérapies ciblées, capables de bloquer spécifiquement l’activité biochimique d’oncogènes impliqués dans la croissance incontrôlée des cellules cancéreuses.

Un des exemples les mieux connus est sans doute le trastuzumab (Herceptin), un anticorps qui neutralise spécifiquement l’oncogène HER-2/neu présent à la surface des cellules mammaires et qui a complètement révolutionné le traitement du cancer du sein au cours des dernières années.

Cancer du poumon

Le cancer du poumon demeure la principale cause de mortalité liée au cancer, étant responsable à lui seul de près de deux millions de décès annuellement dans le monde.

Cette forte mortalité est due à la grande difficulté de traiter efficacement ce cancer : par exemple, le taux de survie à 5 ans pour le cancer du poumon le plus répandu (le cancer du poumon non à petites cellules ou CPNPC) est, tous stades confondus, de seulement 30 %.

Le développement de nouvelles approches thérapeutiques est donc de toute évidence requis si on veut réduire les ravages causés par ce cancer.

Oncogène neutralisé

L’analyse biochimique des cancers du poumon CPNPC a montré qu’environ 25 % d’entre eux présentent une mutation dans le gène qui code pour un récepteur appelé EGFR (ce pourcentage est encore plus élevé chez les cancers du poumon touchant les non-fumeurs).

Ceci suggère donc que des thérapies qui ciblent spécifiquement cet oncogène pourraient interférer avec la progression de plusieurs cancers du poumon et avoir des répercussions très positives sur la survie des patients.

Un de ces médicaments est l’osimertinib (Tagrisso®), un inhibiteur de l’activité tyrosine kinase du récepteur EGFR qui a été développé pour bloquer sélectivement les signaux de croissance cellulaire dictés par ce récepteur.

Selon les résultats d’une étude récemment parue dans le prestigieux New England Journal of Medicine, cette stratégie thérapeutique est très prometteuse, car le médicament augmente considérablement la survie des patients atteints d’un cancer du poumon possédant cette mutation du EGFR1.

Cette étude randomisée était à double aveugle (ni les patients ni les médecins ne connaissaient la nature du traitement administré) et incluait 682 patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules de stade IB-IIIA et testant positif positif pour la présence de EGFR muté.

Après la résection chirurgicale des tumeurs, les patients ont été séparés aléatoirement en deux groupes et traités soit avec un placebo, soit avec 80 mg par jour d’osimertinib pendant une période de trois ans (ou moins en cas de récidive du cancer) pour déterminer l’effet du médicament sur la survie globale.

Les résultats obtenus sont spectaculaires : chez l’ensemble des patients, le taux de survie à 5 ans est passé de 78 % pour le groupe placebo à 88 % pour le groupe traité par l’osimertinib.

Cette réduction de la mortalité est encore plus frappante lorsqu’on restreint l’analyse aux patients atteints d’un cancer de stade plus avancé (IIIA), le taux de survie à 5 ans passant de seulement 67 % pour le placebo à 85 % pour le traitement avec le médicament.

Il s’agit de résultats tout à fait remarquables, surtout si l’on considère à quel point le cancer du poumon résiste habituellement à la plupart des nouveaux traitements.

♦ 1. Tsuboi M et coll. Overall survival with osimertinib in resected EGFR-mutated NSCLC. N. Engl. J. Med., publié le 4 juin 2023.