Une ambiance flamboyante

Le spectacle d’avant-match présenté par les 2Frères et France D’Amour et celui de la mi-temps du groupe Our Lady Peace ont donné le ton à cette soirée flamboyante lors du premier match des Alouettes. La foule s’est amusée en dansant et chantant tout au long du match victorieux des Alouettes.

Photos Paul Ducharme, Pascale Vallée

Paul Ducharme, Pascale Vallée

Lors du tirage au sort d’avant-match Pierre Karl Péladeau, le propriétaire des Alouettes, était entouré de sa fille, Marie, de son fils Gabriel, sur ses épaules, de l’arbitre, Ben Major qui était en poste pour son 300e match, de sa conjointe, Pascale Bourbeau, et de son fils Henri qui a effectué le lancer de la pièce commémorative.

Paul Ducharme, Pascale Vallée

C’était une très belle soirée familiale pour Jean-Gabriel Besner Richer et Marie-Christine Gauthier et leurs enfants, Arnaud et Élodie, ainsi qu’à l’arrière-plan, Justin et Alexis.

Paul Ducharme, Pascale Vallée

L’excellent botteur, David Côté, est entouré de sa sœur, Rosalie, sa mère, Linda Groux, sa conjointe, Noémie Ouellette, et son père, Daniel Côté.

Paul Ducharme, Pascale Vallée

L’ancien premier ministre du Canada, Brian Mulroney est entouré de Louis-Philippe Neveu, de TVA Sports, son épouse, Mila Mulroney, Pierre Karl Péladeau, le propriétaire des Alouettes, et sa conjointe, Pascale Bourbeau, et leur fils Gabriel.

Paul Ducharme, Pascale Vallée

Véronique Dufour, Rose-Marie, Juliette et Jean-Philippe Charbonneau ont agité leurs serviettes souvenirs des Alouettes durant le match.

Paul Ducharme, Pascale Vallée

La chanteuse France D’Amour, qui a donné une dynamique prestation avant le match, est en compagnie de Martin Tremblay.

Paul Ducharme, Pascale Vallée

Delphine Charbonneau a applaudi et encouragé ardemment la formation des Alouettes tout au long du match.

Paul Ducharme, Pascale Vallée

Dylan Hersh, Nathan Lubin et Brody Hersh sont bien amusés lors du concours du lancer de précision.

Paul Ducharme, Pascale Vallée

Le militaire André Mincklar, du 34e Bataillon des Services, a assisté au match avec ses enfants.

Paul Ducharme, Pascale Vallée

Deux CF-18 ont survolé le stade avant le match, en hommage aux Forces armées canadiennes et à l’Escadron 425 de Bagotville alors qu’on aperçoit le pilote numéro 2, le Capitaine Yanga « Reno » Zhu, le coordonnateur, le Lieutenant-colonel Martin « Marty » Pesant, et le pilote numéro, le Capitaine Caleb « Tango » Robert.