5 spectacles à voir au Festival de la chanson de Tadoussac

Le Festival de la chanson de Tadoussac poursuit sa tradition de mettre en vitrine des noms connus et des talents à découvrir, avec sa 39e édition qui se déroule du 15 au 18 juin.

L’événement présenté par Québecor se déroule sur une douzaine de scènes, dont certaines sont installées sur une plage et un rocher, la beauté du paysage et la nature faisant partie intégrante du festival.

Les sœurs Boulay

Mélanie et Stéphanie du groupe Les sœurs Boulay fouleront la scène Québecor, installée à l’église Sainte-Croix, le jeudi 15 juin, à 19 h. Les deux artistes, des habituées du festival, feront vibrer le public avec leur plus récent matériel, tiré de l’album Échapper à la nuit, lancé en novembre dernier.

Lysandre

L’auteure-compositrice-interprète et comédienne Lysandre poursuit son chemin avec les pièces tirées de son opus Sans oublier, dévoilé l’an dernier. Elle sera le vendredi 16 juin, à 15 h 30, à La Halte STQ, qui surplombe le village de Tadoussac et offre un panorama époustouflant. Lysandre sera aussi du spectacle Le tour du village (complet) aux côtés de Simon Lachance et de la Française Yoanna, le 17 juin, à 13 h 30.

Katia Rock

L’artiste multidisciplinaire innue est de plus en plus connue grâce à son album Uapen Nuta / Terre de nos aïeux, lancé en juin 2022. Son univers fait la part belle à la musique folk rock ainsi qu’au son ancestral de son peuple, elle qui est une fière représentante de Maliotenam, sur la Côte-Nord. Elle sera en spectacle le vendredi 16 juin, à 19 h 30, ainsi que le samedi 17 juin, à 21 h, sur la Scène Desjardins.

Ariane Roy

Révélation de l’année à l’ADISQ en 2022, Ariane Roy est assurément sur une belle lancée depuis le dévoilement de son album medium plaisir. La jeune femme a beaucoup d’énergie et d’aplomb, et elle sera entourée de quatre musiciens sur scène pour en mettre plein les oreilles, le samedi 17 juin, à 19 h 30, au Jardin Hydro-Québec.

Philippe B

Philippe B, qui vient de briller aux Francos de Montréal, est de retour au Festival de la chanson de Tadoussac après quelques années d’absence. C’est lui qui aura l’honneur de clore l’événement à La Halte STQ le dimanche 18 juin, à 13 h. L’artiste partagera les pièces de son album Nouvelle administration, lancé à la fin mai.

Aussi en spectacle



En plus de ces cinq concerts à ne pas manquer, le Festival mettra en vedette Lou-Adriane Cassidy, Luc De Larochellière, Elliott Maginot, Katia Rock, Chloé Sainte-Marie, Valaire et Le Winston Band. Une programmation qui a du coffre. Toute l'info est disponible en ligne.