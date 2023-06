7 femmes sont amies depuis cinquante ans: «Ça allège les peines, ça multiplie les joies»

Unies depuis les années soixante-dix, sept amies de Shawinigan, en Mauricie, se sont surnommées les «Tricotteuses» tant elles sont «tricottées serrées».

Leur amitié a commencé il y a plus de cinquante ans. Et si c’est d’abord le tricot qui les a rassemblées, il s’agissait ne réalité d’un prétexte pour se voir.

«C’est une amitié profonde, imaginez-vous, une amitié de plus de cinquante ans, à se rencontrer et à se raconter nos choses. Quand y’en a une qui en a besoin, on est là», a mentionné l’une des Tricotteuses.

Les broches et la laine ont rapidement été délaissées au profit de soupers et de sorties.

«C’est vraiment la sincérité et la discrétion. Pas de jugements. On a pas de jugements entre nous autre. On critique pas les unes avec les autres. Je pense que c’est ça qui nous a tenues longtemps ensemble», a mentionné autre autre Tricotteuses.

À elles sept, ce sont maintenant une cinquantaine de petits enfants qui remplissent leur vie.