Accord entre la banque américaine JPMorgan et les victimes de Jeffrey Epstein

La banque américaine JPMorgan Chase est parvenue à un «accord de principe» avec les victimes du financier décédé Jeffrey Epstein, accusé d'exploitation sexuelle de mineures, a annoncé lundi l'institution financière dans un communiqué.

«Les parties estiment que cet accord est dans l'intérêt de toutes les parties, en particulier des victimes ayant survécu aux terribles abus de M. Epstein», a indiqué un communiqué conjoint.

Le recours collectif, porté depuis 2022 par une femme dont l'identité n'a pas été dévoilée, reprochait à JPMorgan Chase d'avoir facilité les agissements de Jeffrey Epstein en lui permettant de financer ses activités. Des accusations niées par la banque.

Les termes financiers de l'accord n'ont pas été dévoilés.

Une action en justice reste par ailleurs en cours avec le gouvernement des îles Vierges américaines qui a attaqué JPMorgan pour les mêmes motifs.

Jeffrey Epstein avait été condamné en 2008 à une peine aménagée de prison de 13 mois pour avoir conduit des jeunes filles à se prostituer en Floride, selon un accord secret passé avec un procureur lui permettant d'échapper à des poursuites fédérales.

Inculpé et arrêté en 2019 pour avoir organisé, pendant plusieurs années, un réseau constitué de dizaines de jeunes filles sous son emprise et avec lesquelles il avait des rapports sexuels dans ses nombreuses propriétés, il s'était suicidé en prison quelques semaines plus tard, avant d'être jugé.