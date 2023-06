Au tennis, il faut gagner pour s'enrichir

Les salaires des sportifs font jaser. Cole Caufield a récemment signé un contrat de huit ans avec le Canadien de Montréal et a affirmé: «C'est vraiment beaucoup d'argent, ça n'a pas de sens.» Le footballeur Lionel Messi vient quant à lui de signer un lucratif contrat avec l'Inter Miami, à raison de 53 millions de dollars par année... Que pense Félix Auger-Aliassime des salaires faramineux dans le sport?

«C'est sûr que de l'extérieur, tu dis “wow!” quand tu vois les gros contrats et tout, mais les gens ne font pas des choses à perte. Les gens d'affaires qui offrent ce genre de contrats, ils savent qu'il y aura des consommateurs pour rentabiliser ça. Ils s'attendent à un retour. C'est toujours comme ça que ça se fait en affaires, et c'est pas tellement différent dans le sport», explique le tennisman québécois.

Au tennis par contre, il n'y a pas de contrat salarial. Le joueur doit gagner des tournois pour gagner de l'argent. «Au tennis, tu dois te battre pour chaque sou, mais si tu le fais et tu as du succès, tu réussis aussi à créer une image, une marque de commerce, et c'est à ce moment que des partenaires viennent t'aider.» (Les commandites, comme Babolat et Adidas par exemple, dans le cas de Félix.)

«Mais justement, quand on fait ces salaires-là, c'est important de redonner dans différentes causes.»