Cancer de la moelle : un joueur de soccer de haut niveau lutte pour garder ses jambes

À seulement 25 ans, un résident de Québec est atteint d’un cancer rarissime de la moelle épinière. Alors que son cas s’est aggravé dans les derniers jours, il doit se tourner vers des spécialistes américains pour ralentir la maladie et garder l’usage de ses jambes.

• À lire aussi: Un médicament prometteur pour traiter le cancer du poumon

• À lire aussi: Grosse dose d’amour pour les Cowboys Fringants à l’Assemblée nationale et touchant message du PM à Karl Tremblay

« Pour le type de cancer qu’il a, ils seraient moins de 20 dans le monde. [...] Dans les derniers jours, on a appris qu’il pourrait paralyser à n’importe quel moment », raconte la conjointe de Thomas Duclos, Anabel Perron.

Les médecins qui traitent l’homme qu’elle aime depuis son premier diagnostic, il y a trois ans, sont à court de solutions après une récidive agressive. Il doit désormais se tourner vers une étude clinique de l’institut de cancérologie Dana-Farber Brigham à Boston.

« C’est une étude expérimentale avec des coûts extrêmement élevés, explique Thomas Duclos. À partir de là, on espère qu’il y aura d’autres ouvertures en chirurgie. »

Il se dirigera donc du côté du Massachusetts dans les prochaines semaines pour suivre ce traitement qui s’échelonnera sur plusieurs mois.

PHOTO: Marcel Tremblay, Agence QMI

Persévérance à toute épreuve

Alors qu’il allait célébrer son anniversaire le 28 décembre 2020, Thomas Duclos a trébuché en pleine rue, comme si ses jambes avaient cessé de fonctionner. Le comble pour un sportif qui a passé plusieurs années au sein de l’académie du Fury d’Ottawa, un club professionnel de soccer.

Le jeune homme a ensuite perdu l’usage de ses jambes après une première intervention chirurgicale en janvier 2021. En mars 2021, Thomas Duclos déjouait tous les pronostics en retrouvant tranquillement l’usage de ses membres inférieurs. Au courant de l’été suivant, il avait même recommencé à faire du sport.

« Thomas, c’est une force de caractère incroyable, souligne Samuel Sévigny, un ami de longue date qui a aussi été son entraîneur de soccer. Il a toujours eu cette grande qualité de résilience et de persévérance et je sais qu’il va s’en servir jusqu’au bout. »

Une réponse « indescriptible »

Comme le traitement expérimental à Boston et l’hébergement qui s’y rattache sont très onéreux, la famille et les amis du Québécois de 25 ans ont lancé une campagne Go Fund Me pour lui venir en aide.

Ils avaient pour objectif d’amasser 140 000 $. Contre toute attente, l’aide octroyée à Thomas s’élevait à plus du double de cette somme en 48h.

« Avec tout l’amour qu’on reçoit depuis quelques jours, ça nous donne de la force et de l’espoir [...] les miracles ça arrive et ça va arriver parce que Thom c’est un combattant », mentionne son père, Luc, optimiste pour la suite des choses.

Au moment d’écrire ses lignes, la levée de fond virtuelle comptait plus de 300 000$ en dons.

« C’est indescriptible de voir des gens qui donnent, peu importe la situation financière, d’où ils sont et s’ils sont dans notre cercle ou non. Ça a vraiment donné de l’énergie à Thomas », souligne Anabel Perron, « l’ange » de Thomas Duclos.

Appuis de taille

Plusieurs sportifs de haut niveau tels que le défenseur des Sénateurs d’Ottawa Thomas Chabot et le capitaine du CF Montréal, Samuel Piette, ont également démontré leur soutien via les réseaux sociaux.

De son côté, le joueur de tennis québécois Félix Auger-Aliassime a carrément fait un généreux don de 10 000 $.

« Tout le monde, dans des secteurs différents, s’est mobilisé et on en est là aujourd’hui. C’est plus grand que nature et c’est porteur d’espoir non seulement pour Thomas, mais pour tout le monde », ajoute Samuel Sévigny.

- Avec la collaboration de TVA Nouvelles.