Frère et soeur pour gérer Germain Hôtels

Christiane Germain s’occupe de l’image de marque de Germain Hôtels. Son frère Jean-Yves, des finances. Alors on dit souvent d’eux qu’ils sont complémentaires. Mais c’est bien plus que ça: ils sont partenaires d’affaires autant qu’ils sont frère et sœur.

«Les deux font partie de l’équation», dit Christiane Germain, qui a trop souvent entendu que les affaires et les sentiments ne font pas bon ménage.

«Je ne crois pas à ça. Je pense qu’en affaires, il y a des sentiments. Et c’est une erreur de l’ignorer. Tu composes avec ça, parce que ça fait partie de l’équation. C’est vrai aussi avec nos enfants. Ce n’est pas juste des affaires, c’est un projet de vie», considère-t-elle.

«Une entreprise familiale a quelque chose que les autres n’ont pas», renchérit Jean-Yves Germain.

Ce quelque chose, c’est un lien fort, qui fait que l’histoire s’écrit sur des décennies.

Comme leurs parents, de qui ils avaient racheté le restaurant Saint-Honoré, Christiane et Jean-Yves Germain sont des pionniers. Les parents avaient ouvert à Québec le premier steakhouse et le premier comptoir-lunch. Eux, ils ont créé la première chaîne hôtelière québécoise à travers le Canada, dans un monde dominé par des géants étrangers.

Germain Hôtels

Pionniers

«On avait réussi à Québec, mais les gens se demandaient si nous serions capables à Montréal? À Toronto, ils disaient qu’on avait réussi en français, mais le pouvions-nous en anglais?» se remémore Jean-Yves au sujet du scepticisme ambiant.

Tout est parti d’un voyage à New York en 1985. Alors en quête d’inspiration, Jean-Yves et Christiane ont découvert le Morgan, un hôtel exploité par les fondateurs du célèbre Studio54.

«On y a vu la lumière! Le Morgan était différent de tout ce que nous avions vu. Nous y sommes restés quelques jours et nous nous sommes dit que nous devions faire ça à Québec!» se rappelle Christiane.

Le Germain-des-Prés a ouvert ses portes à Sainte-Foy en 1988; le premier de 20 hôtels et bientôt un 21e à Ottawa. Au début, il n’y avait pas l’idée d’une chaîne hôtelière. Il a d’ailleurs fallu 8 ans avant d’ouvrir le deuxième hôtel et 11 ans avant de sortir du Québec. Ensuite, la bannière Alt est arrivée en 2007, pour favoriser l’expansion.

«On s’est aperçus qu’on avait besoin d’une deuxième marque exclusive pour développer le Canada. Le Germain, ce sont des quatre étoiles et ça nous limitait dans les villes où on pouvait s’installer. Toutes les marques trois étoiles se ressemblaient et on s’est dit qu’en développant quelque chose de nouveau, ce serait facile de s’installer dans des villes comme Saskatoon ou près des aéroports», relate la femme d’affaires.

Pour financer la croissance, les Germain se sont associés avec des partenaires locaux dans chaque marché et ils ont créé un fonds dédié aux Alt.

La pire crise

Il a fallu de l’audace et de la persévérance pour constamment réinvestir dans leur projet. En 2020, quand les hôtels ont dû fermer, les Germain ont traversé la pire crise de leur histoire.

«90% de nos gens sont partis après le 13 mars. Les mettre à pied a été le plus difficile pour nous», exprime Jean-Yves, en se souvenant aussi qu’il a fallu installer des serrures pour fermer les portes de certains hôtels – un truc impensable.

2023 ramène tous les espoirs, car l’année s’annonce meilleure que 2019.

Et l’aventure se poursuit avec une transition vers la troisième génération d’entrepreneurs chez les Germain.

«Des recettes Betty Crocker, là-dedans, il n’y en a pas. Ce sont des essais, des avancées et des reculs», sourit Christiane.

Elle et Jean-Yves ont encore la flamme, tout autant que le souci de laisser de l’espace à leurs enfants, sans s’effacer d’un coup.

Germain Hôtels

Fondation: 1985

Fondateurs: Jean-Yves et Christiane Germain

Siège social: Québec

Nombre d’employés: 1500

Profil de: Jean-Yves et Christiane Germain

Postes: coprésidents

Âge: la soixantaine énergique!

Scolarité: Hôtellerie