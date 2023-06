C'est la fin pour Patrick Roy et Jacques Tanguay avec les Remparts

Après des mois de spéculation, leur avenir est maintenant scellé : Patrick Roy et Jacques Tanguay quittent officiellement les Remparts de Québec après plus de vingt ans de loyaux services, a appris le Journal.

Roy et Tanguay rencontreront la presse mardi matin au centre Vidéotron pour confirmer leur départ.

S'il était devenu clair qu'il ne serait pas de retour derrière le banc de l'équipe, Roy ne restera donc pas à l’emploi des Diables rouges comme directeur-général de la formation la saison prochaine, contrairement à ce qu’il avait souvent mentionné au cours de la dernière campagne.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Selon les informations glanées ici et là, la réflexion est entamée depuis un certain temps entre son ami et partenaire Jacques Tanguay et lui, et les deux hommes ont finalement décidé qu’il était temps de passer le flambeau.

Les raisons exactes de ce virage demeurent nébuleuses.

Quoiqu’il en soit, ils se retirent après avoir offert à la ville de Québec un premier trophée Gilles-Courteau depuis 1976 et, surtout, après avoir ramené l’emblême du hockey junior canadien, la coupe Memorial, pour la première fois depuis 2006.

Un dernier leg

Le dernier acte de Roy aura donc été le repêchage de samedi dernier, au cours duquel les Remparts ont officiellement entamé leur inévitable processus de reconstruction suivant la fin d’un cycle qui aura permis à l’organisation de tout rafler.

Il avait alors bouclé quelques transactions, dont trois importantes envoyant William Rousseau, Jérémy Langlois (Rouyn-Noranda) et Charle Truchon (Rimouski) sous d'autres cieux. Les Diables rouges avaient finalement repêché 16 joueurs.

Après coup, il n’avait pas voulu donner davantage de détails sur son avenir.

« Oui j’ai savouré ma journée, mais je vais laisser ça de même pour l’instant, avait-il assuré sur le plancher, à Sherbrooke. Le repos s’en vient et la pression va tomber. Vous ne me verrez plus avec le visage aussi rouge que notre chandail. Je pars en Écosse avec Jacques (Tanguay) le 18 juin. »

De loyaux services

Roy se retire donc après avoir consacré 22 ans de sa vie à l’organisation des Remparts, dont 15 comme directeur-général et 13 comme entraineur-chef. Il termine en tant que sixième entraineur le plus victorieux de l’histoire, avec 518 gains en carrière.

De son côté, Jacques Tanguay est à l'origine même du retour des Remparts nouvelle génération. II s'était porté acquéreur des Harfangs de Beauport, en décembre 1996, en compagnie de Roy et Michel Cadrin, avant de faire renaître les Remparts la saison suivante.

Tanguay était demeuré actionnaire et président de l'équipe après la vente de la franchise à Québecor, en 2014.

Autant l'organisation des Remparts que le groupe Québecor Sports et divertissement n'ont pas voulu commenter nos informations.