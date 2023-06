Électrification des transports: un camion électrique à l'essai au Groupe Bellemare

Groupe Bellemare a saisi l'opportunité de participer à la zone d'innovation du Québec par l'électrification des transports. En collaboration avec le fabricant de camions Peterbilt, des camions 100 % électriques pourraient éventuellement s'intégrer dans la flotte de véhicules du Groupe Bellemare.

L'un des modèles électriques, fabriqué par Peterbilt, a fait son entrée dans la cour du Groupe Bellemare. Il prendra la route dès mardi pour des essais routiers qui devraient durer toute la semaine. L'objectif est d'évaluer ses performances sur un trajet précis et d'accumuler des données pour savoir comment le camion électrique pourrait répondre aux besoins de l'entreprise.

«On a des sites un petit peu plus loin sur le boulevard industriel, on va faire les tests, vraiment des prises de données pour voir dans le futur si ça fonctionne bien sur toute la période de l'année», a expliqué le spécialiste du matériel roulant et des équipements chez Groupe Bellemare, Sacha Bellemare.

Groupe Bellemare veut participer à la transition énergétique et aider à atteindre les objectifs de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les camions électriques de Peterbilt pourraient faire partie de la solution.

«On s'entend que le diesel est un carburant qui émet beaucoup de GES. Présentement, le côté électrique peut être une solution chez Groupe Bellemare», a affirmé M. Bellemare.

Avec une flotte d'environ 350 véhicules, reste à savoir combien d'entre eux pourraient être remplacés par une version électrique. C'est que le modèle dévoilé lundi au Groupe Bellemare a 240 kilomètres d'autonomie, ce qui veut dire qu'il faudra privilégier les trajets prévisibles et plus courts. La différence, c'est qu'un camion diesel peut parcourir 1200 à 1500 kilomètres chaque jour, a fait voir M. Bellemare. L'autonomie de la version électrique permettra tout de même d'effectuer la route du circuit prévu par le Groupe Bellemare chaque jour sans problèmes, a-t-il ajouté.

«Sur un camion diesel, lorsqu'on freine, on convertit notre énergie de mouvement en chaleur à travers le système de freinage. Elle est gaspillée. Dans un camion électrique, il y a une grosse partie de ça qui revient dans les batteries. Pourquoi un camion électrique est efficace en ville, dans le trafic, autour des ports, des aéroports? Parce qu'ils regénèrent l'énergie au freinage», a ajouté le directeur des ventes, énergies alternatives pour Peterbilt Canada, Martin Blanchet.

Quelques stations de recharge sont déjà installées à Trois-Rivières et près de la cour du Groupe Bellemare, ce qui devrait permettre d'effectuer facilement les transports locaux.