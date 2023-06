EN VIDÉO | Elle rate son test de conduite de manière spectaculaire

Une femme de 63 ans est devenue très populaire malgré elle sur les réseaux sociaux pour une bien mauvaise raison.

La sexagénaire devait subir un test de conduite mercredi dernier en Argentine, examen qu’elle a échoué sans aucun doute.

La scène se déroule à Lanus, ville dans la province de Buenos Aires.

Les images de la caméra de surveillance la montrent en train de dépasser et accrocher les trottoirs. Et finalement au lieu d'arrêter la voiture, elle accélère et fonce à toute vitesse sur un poteau.

Les équipes des services d’urgence ont été appelés sur les lieux pour la dégager du véhicule, rapporte Reuters.

Elle a subi des blessures mineures, et son droit de conduire risque d’être complètement révoqué.