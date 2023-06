Explosion à Beauceville: un désir de justice pour les victimes

La justice doit faire un exemple des propriétaires de l’usine de Beauceville où trois personnes ont péri dans une explosion qui a fait cinq autres blessés en 2021 pour éviter une autre catastrophe, croit l’une des victimes.

Le 19 mai dernier, huit chefs d’accusation liées à de la négligence criminelle causant la mort ou des lésions ont été déposées contre les entreprises Bois Ouvré et Séchoirs de Beauce.

Pour Olivier Marchand, qui a été grièvement blessé par l’incident (voir autre texte) et qui vit encore des séquelles de l’incident un an et demi plus tard, il s’agit d’un maigre baume.

Rappelons que comme les accusations visent uniquement les entreprises, les peines encourues si elles sont reconnues coupables ne peuvent être que pécuniaires.

«Ça ne ramènera pas les morts et je ne retrouverai jamais ma vie d’avant, mais j’espère au moins que les propriétaires vont être forcés de mettre la clef sous la porte», lance-t-il.

Sécurité défaillante?

Pour M. Marchand, les accusations déposées à l’endroit des deux entreprises sont bel et bien fondées. Selon lui, il n’y avait aucune alarme ni aucun gicleur en marche lorsqu’il est retombé dans l’usine après l’explosion.

«Les enquêteurs nous ont expliqué que le feu brûlait depuis un certain temps quand on a commencé à travailler sur le toit. Il n’y avait rien pour éteindre les flammes, alors les gens ont paniqué et ont ouvert les portes de garage en grand... Boum», explique-t-il.

Contacté à ce sujet, la direction de Bois Ouvré et Séchoirs de Beauce a refusé notre demande d’entrevue.

«J’en veux beaucoup aux propriétaires. Nos vies ont été détruites en un claquement de doigts et eux reconstruisent une nouvelle usine flambant neuve comme si rien ne s’était passé, quelques mois plus tard», peste M. Marchand.