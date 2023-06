Feux de forêt : les Américains à la rescousse

Le président Joe Biden envoie des renforts pour mater les brasiers qui ravagent le Québec, alors que la fumée de ces incendies continue d’indisposer les Américains en affectant la qualité de leur air. Un geste salué par le premier ministre Legault.

Les renforts américains arriveront mardi au Québec afin de prêter main-forte aux pompiers qui combattent les feux de forêt depuis de nombreux jours.

Au total, 124 combattants américains se dirigeront vers l'Abitibi.

«Je remercie le président des États-Unis Joe Biden et le peuple américain pour leur aide!», a d’ailleurs mentionné François Legault sur Twitter. «100 pompiers et une équipe de gestion des feux majeurs prévus pour le 13-14 juin. 14 pompiers forestiers de la Nouvelle-Angleterre à Maniwaki et 10 autres arriveront cette semaine», a indiqué le premier ministre.

Impacts importants

Depuis plusieurs jours, la fumée qui émane des feux de forêt qui font rage au Canada et au Québec mine la qualité de l’air des grandes villes américaines comme New York.

Un épais smog orangé et une forte odeur de charbon étaient présents dans les airs de la Grosse Pomme.

Mercredi dernier, la Maison-Blanche avait appelé les Américains dont la santé est fragile à « prendre des précautions » face à la dégradation de la qualité de l'air sur la côte Est des États-Unis, conséquence de violents incendies au Canada.

AFP

L’état d'alerte a même été décrété dans certaines villes à cause de la pollution atmosphérique, et de nombreuses écoles ont par exemple renoncé aux récréations ou aux sports en plein air. Des matchs de baseball professionnels ont même été annulés.

Le trafic aérien a aussi été ralenti à New York en raison des fumées provenant du Québec. Comme durant la pandémie, des citoyens ont recommencé à porter les masques N95 afin de se protéger des particules fines qui sont nocives pour la santé.

Contacts québécois

Le premier ministre Legault avait demandé à ses délégations qui sont installées dans les grands centres américains de se mettre en marche et de faire aller leurs contacts au sein de l’administration Biden.

Après quelques jours, la Maison-Blanche a finalement confirmé jeudi dernier qu’elle enverrait des renforts au Canada, principalement au Québec où se trouve l'épicentre des feux de forêt.

Plus de 100 millions d'Américains ont été affectés par ces alertes à la qualité de l'air.

-Avec la collaboration de l’AFP