Feux de forêt: moins de 4000 évacués à la fin de la journée, dit François Legault

La situation des feux de forêt s’améliore, a affirmé François Legault, alors que les personnes évacuées commencent à rentrer chez eux à plusieurs endroits.

«La situation s’améliore à beaucoup d’endroits», a lancé le premier ministre lundi matin lors d’une annonce à Jonquière.

«On devrait recommencer aujourd’hui la réintégration des évacués et on devrait commencer la réintégration des évacués à Chibougamau, Lac-Barrière, Oujé-Bougoumou, Waswanipi, Obedjiwan et Lac-Simon. On devrait finir la journée, ce soir, avec un peu moins de 4000 personnes évacuées», a-t-il ajouté.

La route 167 est réouverte depuis ce matin pour permettre aux gens de Chibougamau de retourner chez eux.

La situation reste toutefois trop fragile à d’autres endroits pour que les gens puissent réintégrer leur domicile au cours des prochaines heures, notamment à Lebel-sur-Quévillon, Normétal et Saint-Lambert, a ajouté le premier ministre.

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, doit se rendre à La Sarre en après-midi pour faire le point sur les incendies de forêt qui sévissent actuellement au Québec.

Selon les données de la SOPFEU, 130 incendies sont toujours en activité au Québec. Selon le premier ministre Legault, 1200 personnes sont actuellement à l'oeuvre pour combattre ces feux.

Plus de détails suivront