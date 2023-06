Fusion entre la PGA et LIV: le Sénat des États-Unis s’en mêle

Le sénateur du Connecticut, Richard Blumenthal, a indiqué lundi avoir exigé des comptes à la PGA et à LIV en lien avec la fusion des deux circuits annoncée la semaine passée.

Le démocrate de 77 ans a demandé d’examiner un large éventail de documents et de communications liés à l’accord. Il a aussi voulu regarder des papiers liés du statut d’organisation à but non lucratif de la PGA, ce qui suggère une future contestation liée au fait que le circuit ne paie pas d’impôt.

Dans un communiqué, Blumenthal a critiqué l’Arabie saoudite; un fonds d’investissement de ce pays finance les activités de LIV. Il a dénoncé «le bilan profondément inquiétant de l’Arabie saoudite en matière des droits de l’homme dans le pays et à l’étranger», en plus de déclarer que l’accord soulevait des inquiétudes «concernant le rôle du gouvernement saoudien et les risques posés par une entité gouvernementale étrangère prenant le contrôle d’une institution américaine chérie».

L’ouverture d’une enquête par le politique ne signifie pas que l’entente entre la PGA et LIV est en danger, mais cela pourrait mener à une contestation devant les tribunaux. Aussi, le spectre d’un examen minutieux du Congrès américain et de possibles audiences publiques pourraient ternir l’accord et rendre les mois à venir encore plus désagréables pour les dirigeants de la PGA.

Quelques heures après la sortie de Blumenthal, LIV et la PGA n’avaient pas commenté le début de cette enquête.