Immigration: un Québécois et son épouse originaire de Chine font face à un troisième refus de demande de résidence au Canada

Un Québécois dénonce la mauvaise foi du gouvernement fédéral alors que lui et sa conjointe, une femme originaire de la Chine avec qui il est marié depuis 2018, multiplient les refus de demande de résidence permanente pour des raisons qu’il juge douteuses.

Pierre-Michel Fortin, qui demeure à Grenville-sur-la-Rouge, a rencontré sa conjointe, Ying Wang, en 2017 par l’intermédiaire d’un site de rencontre. Ils se sont mariés en Chine l’année suivante.

«Je suis allé deux semaines en Chine et le mariage a eu lieu en présence de sa famille et ses amis, ce qui fut merveilleux», se remémore M. Fortin.

Mais la lune de miel n’a pas duré longtemps, alors que le couple a essuyé un premier refus de résidence permanente à titre de regroupement familial en 2019.

Malgré un dossier imposant, incluant 800 pages de communication entre M. Fortin et Mme Wang témoignant de la relation, plusieurs entrevues, des examens de santé et un dossier criminel vierge, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada refuse de croire en l’authenticité du mariage qui les unit et soupçonne que le but de Mme Wang est plutôt d’obtenir sa citoyenneté canadienne.

Le couple craint qu’un divorce qui remonte à une dizaine d’années, entre Mme Wang et un homme d’origine allemande, nuise aux demandes et incite à croire que le souhait réel de Mme Wang est de quitter son pays.

«Ce sont des suspicions, se désole M. Fortin. Ils n’ont pas de preuves. Ma femme, elle ne veut pas s’en venir au Canada, elle veut juste rejoindre son mari.»

Catherine Bouchard

«Décourageant et épuisant»

Ils ont essuyé deux autres refus, en 2021 et un plus récemment, pour les mêmes raisons. Avec la pandémie qui les a empêchés de se voir pendant une longue période et près de 20 000$ de dépenses pour les procédures, le couple commence à être à bout de ressources.

«C’est décourageant et épuisant financièrement aussi, laisse tomber M. Fortin. Malgré tout, rien ne change et nos projets de vie s'amincissent, car j’aurai bientôt 70 ans et Ying a 54 ans.»

M. Fortin craint également que les relations entre le Canada et la Chine expliquent le refus d’octroyer une résidence à son épouse.

Il ajoute que Mme Wang pourrait apporter sa contribution aux besoins de main-d’œuvre dans un contexte de grave pénurie, puisqu’elle est représentante en électroménagers.

Un amour qui perdure malgré tout

Mai 2017: Le couple se rencontre par l’intermédiaire d’un site de rencontre

Janvier 2018: Ils se marient en Chine

2019: Premier refus à une demande de résidence permanente. M. Fortin se rend en Chine pendant deux mois pour visiter son épouse et ils partent en voyage de noces à Zhangjiajie.

2020-2021: Le couple ne peut plus se voir en raison de la pandémie.

2021: Second refus à une demande de résidence permanente.

2022: Autre refus de demande de résidence permanente.

Des fonctionnaires qui s'acharnent, estime un avocat en immigration

Un avocat spécialisé en immigration estime que les fonctionnaires du gouvernement font preuve «d’acharnement» dans le dossier de la conjointe de Pierre-Michel Fortin, souhaitant toutefois que les récentes annonces du ministre soient profitables pour le couple.

«On peut espérer que la volonté du ministre Fraser, de faciliter le regroupement des familles, se traduise par le succès de cette demande-là», observe Me Maxime Lapointe, au sujet de la situation du couple Fortin-Wang.

Me Lapointe a déjà eu à gérer des dossiers d’immigration de demandeurs originaires de la Chine. Ces dossiers ont été approuvés. Il ne croit pas que les relations difficiles entre le Canada et la Chine expliquent les refus que vivent certains demandeurs.

«Il ne faut pas prêter de mauvaises intentions nécessairement au gouvernement parce que la demande est refusée», fait-il valoir, ajoutant toutefois que dans ce cas précis, après trois refus, l’attitude du gouvernement le fait sourciller.

«Ça veut dire qu’il y a de l’acharnement de la part des fonctionnaires, estime Me Lapointe. On peut questionner la volonté du ministre par rapport à la rigidité des agents.»

Processus éprouvant

Me Lapointe explique que le processus de demande de résidence peut être très éprouvant et est loin de toujours fonctionner.

«Le ministre, parfois, fait de grandes envolées en disant que tout va bien, mais dans les bureaux canadiens des visas partout dans le monde, les taux de refus demeurent élevés», souligne-t-il.

«Les parrainages à l’extérieur du Canada entraînent souvent une entrevue, puis cette entrevue a vraiment pour but de démolir la crédibilité de la personne parrainée, explique l’avocat. Le ton des agents lors de l’entrevue est extrêmement négatif. Ils ne cherchent pas à établir la véracité de la demande, ils cherchent à la démolir», déplore le juriste.

Mais il reste toutefois optimiste quant à la réunification du couple, vu leur détermination à avoir gain de cause.

«Ce qui est en leur faveur, c’est que le temps passe et ils sont encore ensemble. On peut conclure que c’est une vraie relation», termine Me Lapointe.