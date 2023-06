Itinérance à Milton-Parc: encore «beaucoup de travail à faire», constate l’ombudsman

Si quelques améliorations sont déjà notées, la Ville de Montréal a encore «beaucoup de travail à faire» pour régler les enjeux d’itinérance autochtone dans Milton-Parc, juge l’ombudsman de Montréal.

En mai 2022, Me Nadine Mailloux avait émis plusieurs recommandations pour venir en aide aux autochtones qui se retrouvent en situation d’itinérance dans le secteur de Milton-Parc, au Plateau-Mont-Royal.

Près d’un an plus tard, elle constate que des progrès ont été faits, mais qu’il «reste encore beaucoup de travail à faire», selon son rapport annuel rendu public lundi.

En effet, la recommandation de financement d’organismes à but non lucratif a bien été réalisée et celle de création d’un comité de bon voisinage est sur la bonne voie. Il en reste toutefois encore trois autres en suspens.

Pas assez de prévention

Malgré l’instauration d’un comité qui réunit plusieurs paliers de gouvernement, «les actions de la Ville restent trop vagues», selon l’ombudsman.

Me Mailloux invite notamment la Ville à préciser sa part financière dans la création d’un centre multidisciplinaire inuit, qui agirait comme «filet de sécurité» pour prévenir l’itinérance.

«Nous, on met de la pression sur la Ville pour qu’à la base, elle joue le rôle qu’elle doit jouer», a souligné Me Mailloux.

«Dans ce dossier, on lui a même demandé de sortir un peu des sentiers battus, d’être créative dans son approche en lien avec l’itinérance, parce que toutes les grandes villes du monde doivent le faire, et Montréal ne fait pas exception», a-t-elle soutenu.

Pas la seule à agir

Me Mailloux a tout de même rappelé que la Ville de Montréal ne pourra agir sans avoir la pleine collaboration de Québec et d’Ottawa.

«Les gens de la Ville ne sont pas seuls à la table. Il faut qu’ils alertent leurs partenaires du fédéral et du provincial pour qu’eux aussi mettent la main à la pâte», a-t-elle soulevé.

L’ombudsman de Montréal compte réaliser un suivi trimestriel de ses recommandations dans ce dossier jusqu’à leur entière réalisation. Le prochain sera mené en juin.