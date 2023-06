Jack Eichel n’a absolument aucune espèce d’idée de qui est Charles Barkley

Visiblement, l’attaquant des Golden Knights de Vegas Jack Eichel est trop jeune pour avoir bien connu certaines vedettes sportives des années 1980 et 1990, comme l’ancien joueur de basketball Charles Barkley l’a laissé en quelque sorte entendre ces derniers jours.

Durant le quatrième match de la finale de la Coupe Stanley opposant les Knights aux Panthers de la Floride au FLA Live Arena, samedi soir, l’homme de 60 ans se trouvait dans les gradins de l’édifice et a pris quelques secondes pour discuter avec un journaliste du réseau Sportsnet. Vers la fin de l’entretien, Barkley a tenu à évoquer sa rencontre avec le hockeyeur dans un hôtel des environs survenue la veille.

«J’ai dit : "Hé, M. Eichel, ce fut un honneur pour moi. Vous êtes un excellent joueur". Mais il m’a ensuite regardé et c’est comme s’il me demandait "Mais qui êtes-vous au juste?" Je pense qu’il ne savait pas du tout qui j’étais. Ce fut très amusant», a affirmé l’ex-joueur de renom des Suns de Phoenix, des 76ers de Philadelphie et des Rockets de Houston.

Charles Barkley got humbled by... Jack Eichel? 😂 pic.twitter.com/PuMdISlS84 — Sportsnet (@Sportsnet) June 11, 2023

Il faut dire qu’à la décharge d’Eichel, 26 ans, son célèbre admirateur a joué dans la NBA pour la dernière fois en 1999-2000.