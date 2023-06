Juste pour rire adaptera la comédie musicale «Waitress» à l'été 2024

Juste pour rire planche sur la toute première adaptation francophone de la comédie musicale américaine Waitress, a appris Le Journal. Le spectacle prendra l’affiche à Montréal, puis à Québec, l’an prochain.

Il y a désormais quatre années que Juste pour rire tente de mettre la main sur les droits du spectacle musical nommé à quatre reprises au gala des prix Tony. C’est après avoir assisté à une représentation de Waitress dans le West End, à Londres, que Patrick Rozon a eu un coup de coeur pour l’oeuvre de Sara Bareilles.

«C’est un spectacle qui est très différent, très contemporain. La puissance émotive de Waitress est phénoménale; on se laisse transporter par le musique et l’histoire», raconte le vice-président aux contenus francophones du Groupe Juste pour rire.

Cœur brisé et pâtisseries

Cette histoire, c’est celle de Jenna Hunterson, serveuse prisonnière d’un mariage sans amour avec un conjoint abusif. Lorsqu’elle apprend qu’elle est enceinte, elle verra en une compétition pâtissière la planche de salut qu’elle cherchait désespérément.

D’abord écrit et porté à l’écran par Adrienne Shelly, Waitress a fait le saut vers Broadway en 2016 grâce au travail de l’auteure-compositrice-interprète Sara Bareilles. La comédie musicale a depuis été présentée – et applaudie – aux quatre coins de la planète.

Les échos de ce succès, toutefois, n’ont pas nécessairement atteint le public québécois. Et ça, c’est un risque en soit, concède Patrick Rozon, bien conscient qu’il ne peut pas s'appuyer sur le renom d’une comédie musicale à la Mamma Mia!, Mary Poppins ou Hair.

«Je n’ai pas pensé une seconde à la popularité du titre quand j’ai voulu présenter ce spectacle-là au Québec. J’y suis allé avec le feeling qui m’a habité après l’avoir vu: c’est une histoire universelle, des chansons qui restent en tête, et qui font du bien. Et je crois que c’est suffisant pour séduire les Québécois», explique-t-il, comparant Waitress au phénomène récent Come From Away.

Sara Bareilles impliquée

C’est au courant de l’été que le casting du spectacle s’étoffera et qu’on élira le capitaine qui mènera Waitress jusqu’au public à titre de metteur en scène. Et dans cette quête, Juste pour rire pourra compter sur l’aide d’une alliée précieuse: Sara Bareilles.

L’auteure-compositrice des titres du spectacle musical débarquera en effet à Montréal à différentes occasions au cours des prochains mois pour participer à la création de cette première mouture francophone.

Elle sera impliquée autant au niveau de la traduction que du choix des interprètes qui donneront une nouvelle vie aux succès What Baking Can Do et She Used to Be Mine dans la langue de Molière.

«C’est extraordinaire de pouvoir travailler avec elle. Et que Broadway fasse confiance au talent québécois pour la première licence francophone du spectacle», indique Patrick Rozon.