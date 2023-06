La célèbre grilladerie Moishes renaît, après trois ans de fermeture

Nouvelle adresse, nouveau décor, même ADN: Moishes, une institution renommée dans la restauration à Montréal et au-delà, rouvrira ses portes après trois ans d’inactivité.

Le Groupe Grandio avait acquis l’enseigne en 2018 et devait déménager le restaurant dans le quartier international de Montréal à l’automne 2020. La pandémie a toutefois forcé la fermeture avant la fin du bail et mis sur la glace le projet de déménagement.

«J’ai pensé souvent qu’on ne le rouvrirait jamais. Il y a eu la pandémie et on s’est demandé si nous-mêmes allions nous relever», confie Jean Bédard, président de Grandio, qui regroupe les restaurants La Cage et Restos Plaisirs.

Adieu boulevard Saint-Laurent

Quand, l'automne dernier, M. Bédard a senti que ses établissements se remettaient à rouler et que Moishes était toujours espéré dans l’édifice de la Caisse de dépôt et placement du Québec, son équipe a redémarré le projet. Quitter le boulevard Saint-Laurent, où l’enseigne s’était établie en 1938, paraissait nécessaire pour assurer la pérennité du restaurant, le seul de sa catégorie à avoir traversé autant d’années.

«Saint-Laurent, c’est devenu plus difficile. Comme dans n’importe quelle ville, la population se déplace. Avant, Saint-Laurent était la Main, et dans les 20 dernières années, c'est descendu dans le coin de McGill College. Les hôtels, les tours d’habitation sont là. Parfois, il faut poser des gestes pour s’assurer du succès à long terme», explique Jean Bédard.

MARTIN ALARIE / JOURNAL DE MONTREAL

Grandio a investi 5 M$ dans le nouveau restaurant et a embauché la même designer qui avait rénové Moishes en 2011, afin d’être certain d’en préserver l’âme et le caractère chic. Lenny Lighter, le fils du fondateur, qui a géré le restaurant après son père, a aussi participé au projet. C’est lui qui avait approché Jean Bédard pour assurer la continuité des affaires, n’ayant pas de relève familiale.

Montréal à l'honneur

La nouvelle adresse inclut deux salles à manger distinctes, une salle fermée et un bar roumain, en lien avec les origines de Moishe Lighter. Elle ramène des lustres, des tuiles de plafond en étain, des couleurs et une vieille carte de Montréal.

«On a voulu donner plus de place à l’esprit de Montréal. On a fait dessiner une murale à l’entrée, qui retrace des grands moments et personnages des 85 dernières années. Je dis tout le temps que Moishes a besoin de Montréal et que Montréal a aussi besoin de Moishes», raconte M. Bédard.

MARTIN ALARIE / JOURNAL DE MONTREAL

Les plats signatures de la grilladerie – steaks, salade de chou et pommes de terre Monte-Carlo – seront évidemment de la carte, dans un menu élargi qui fait aussi place à davantage de poissons et à des choix végétariens.

Pour le moment, le restaurant servira des soupers seulement. À l’automne, quand les équipes seront bien rodées, les heures d’ouverture seront étendues.

Grandio n’a pas l’intention de reproduire le concept ailleurs au Québec.

Jean Bédard rentre tout juste de Bordeaux, où il a ouvert avec des partenaires français un premier restaurant La Cage en sol européen. Fier de voir sa marque rayonner outre-Atlantique, il la voit se répandre dans d’autres villes de France.