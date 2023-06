La censure reste à Radio-Canada?

Jeudi dernier, j’ai applaudi ET je me suis inquiétée, quand j’ai appris la nouvelle au sujet du « mot en n » à Radio-Canada.

Dans un premier temps, je me suis réjouie que la Cour d’appel fédérale ait annulé la décision du CRTC qui avait retenu une plainte contre Radio-Canada pour l’utilisation du « mot en n » à la radio.

Mais dans un deuxième temps, j’ai capoté quand j’ai appris que Radio-Canada maintenait telle quelle sa ligne directrice au sujet des mots « offensants » !

Ça donne quoi que la Cour tape sur les doigts du CRTC, si Radio-Canada continue de paranoïer au sujet des « mots qu’on n’a pas le droit de prononcer » ?

UNE SEULE PERSONNE OFFENSÉE

Vous vous souvenez de l’affaire, qui avait fait grand bruit.

Le CRTC avait tapé sur les doigts de Radio-Canada parce que le chroniqueur Simon Jodoin avait cité au complet le titre du livre de Pierre Vallières Nègres blancs d’Amérique. Un seul et unique plaignant, un seul et unique auditeur offensé, avait porté plainte. C’est important de se le rappeler.

Or, dans la foulée de la décision du CRTC, Radio-Canada avait annoncé sa ligne directrice concernant le langage offensant.

On visait tout « langage abusif, dégradant ou indûment discriminatoire, stéréotypé ou négatif » au sujet de « la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou un handicap physique ou mental ».

Radio-Canada affirmait essentiellement quatre choses :

Ses animateurs et journalistes doivent s’excuser en direct si un mot offensant est prononcé par un interviewé ; Ses animateurs et journalistes doivent « agir de façon à réduire les risques que l’invité répète les propos offensants » ; Toute rediffusion d’une émission contenant du langage offensant doit être purgée de tout langage offensant ; Un avertissement doit accompagner toute rediffusion si le langage offensant s’y trouve encore.

Sauf qu’on ne fournissait aucune liste de « langage potentiellement offensant ». Pour les employés de Radio-Canada, c’est comme avancer en terrain miné... sans savoir où sont les mines qui peuvent vous exploser en pleine face à tout moment.

Quand Radio-Canada a rendu publique cette ligne directrice surréaliste, le journaliste retraité Gilles Goujon a publié une lettre dans Le Devoir dans laquelle il parlait carrément de censure à Radio-Canada. « Cela signifie qu’un rédacteur en chef, une directrice de l’information, un directeur des programmes ou les avocates de l’entreprise, et, ultimement, le PDG seront forcés de jouer les censeurs. Il faut dire les choses telles qu’elles sont ! [...] Il faudra maintenant vivre avec une nouvelle forme de censure et résister au chantage. Cela commence à ressembler au Québec de l’après-guerre, où l’Église catholique mettait à l’index des livres et des films. »

Ce n’est pas un « vilain » chroniqueur de Québecor qui s’inquiète de la censure à Radio-Canada, c’est l’ancien animateur de 5 sur 5 !

DES MOTS À L’INDEX ?

Quand on a appris la décision de la cour d’appel, Radio-Canada a annoncé... qu’elle maintenait sa ligne directrice au sujet du langage offensant !

Si le CRTC n’a pas à dicter à Radio-Canada ce qui peut ou pas être dit en ondes, pourquoi Radio-Canada continue de dire à ses journalistes et animateurs ce qu’ils peuvent ou pas dire en ondes ?

C’est le monde à l’envers !