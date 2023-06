Aucune croissance à la SQDC malgré la livraison à domicile en 90 minutes

Les ventes sont au beau fixe à la Société québécoise du cannabis (SQDC), qui malgré tout se rapproche de plus en plus du bon vieux dealer de pot d’antan.

• À lire aussi: SQDC: encore beaucoup de chemin à faire pour limiter les parts du marché noir

• À lire aussi: La bouffe à base de cannabis débarque à la SQDC

«On ne peut pas faire des croissances exponentielles chaque année dans une industrie si jeune», plaide Jacques Farcy, le patron de la jeune société d’État qui publie lundi son bilan annuel.

Pour l’année qui s’est terminée le 25 mars, les ventes sont passées de 600,5 M$ à 601,9 M$ et de 106,4 tonnes à 106,5 tonnes. Les profits ont bondi de 75,7 M$ à 94,9 M$.

Pas de croissance du tout en 2022-2023, donc. La grande nouveauté au cours des 12 derniers mois est l’implantation de la livraison en 90 minutes hors de la région de Montréal, comme à Québec, Lévis, Sherbrooke, Shawinigan, Trois-Rivières, Gatineau et Saguenay.

«La livraison rapide est une habitude historique dans ce marché, ça nous semble le bon levier pour séduire les clients», reconnaît le PDG avec ce clin d’œil aux vendeurs de cannabis d’une autre époque.

Dans la grande région de Montréal, la livraison se fait le soir même entre 20h et 22h si la commande est passée avant 16h. La SQDC ne compte pas y implanter la livraison 90 minutes de sitôt.

Autre chantier pour la société d’État: son site web et le service à la clientèle. On a investi notamment pour que les clients puissent parler à un humain et non à un robot quand ils consultent le sqdc.ca.

Le souhait est que les clients aient la meilleure information possible afin de les inciter à dépenser la plus grande part de leur budget cannabis à la SQDC.

Les ventes en ligne ont toutefois régressé de 6% à 5,7% du total en 2022-2023. «On a connu une énorme croissance avec la COVID et ça revient à la normale. Je connais beaucoup de commerces de détail qui tueraient pour faire 5,7% de leurs ventes en ligne», dit toutefois M. Farcy.

19,38$ de l’heure

L’année a aussi été marquée par l’ajout de 10 succursales, ce qui porte le compte à 98. On ne compte plus en ouvrir de nouvelles.

Depuis plus de 12 mois, une grève fait d’ailleurs rage dans 24 des 26 succursales où les employés sont représentés par le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP). Leur salaire horaire d’avant la grève était de 17,12$ à l’embauche.

Les employés de 55 autres succursales sont non syndiqués alors que ceux des 17 restantes sont affiliés à la Fédération des employés des services publics. Ceux-là ont signé une convention l’an dernier qui prévoit un salaire horaire de 19,38$ à l’embauche.

«Ce sont des belles conditions pour le commerce de détail. La preuve, on n’a pas de misère à recruter. Malheureusement, je suis obligé de constater qu’ils veulent demeurer en grève», dit le patron au sujet des négociations avec les employés affiliés au SCFP.

Jacques Farcy est en poste depuis près de deux ans et a gagné 359 603$ l’an dernier. Au total, la SQDC a versé 1,4 M$ à ses six dirigeants les mieux rémunérés en 2022-2023.

Voler des parts de marché au crime organisé

Pour l’année qui vient, le but est de dépasser les 106 tonnes de cannabis vendu.

«Le tonnage est un bon indicateur des parts de marché captées. On veut reprendre la croissance, on veut que les gens dépensent plus à la SQDC et moins dans la rue», indique le président de la société d’État.

La SQDC estime pour l’instant avoir capté 56% du marché illégal. C’était 58% en 2022.