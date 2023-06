L’obésité endommage le cerveau probablement de façon irréversible, révèle une étude

L’obésité endommagerait la capacité du cerveau à ressentir la satiété, révèle une récente étude publiée dans le journal scientifique Nature Metabolism.

Ces changements seraient même possiblement irréversibles, puisque même après avoir perdu du poids, le cerveau d’une personne obèse ne récupère pas la faculté de comprendre quand le corps n’a plus faim.

«Cette étude démontre pourquoi l’obésité est une maladie; elle provoque de véritables changements dans le cerveau», explique la Dre Caroline Apovian, professeure de médecin à la Harvard Medical School.

L’étude a été menée auprès de 30 personnes considérées obèses et 30 autres ayant un poids santé. Les 60 sujets ont été nourris avec du glucose, des lipides et de l’eau. Ceux-ci ont été ingérés directement par l’estomac via un tube, dans le but d’éliminer l’influence du goût et de l’odorat sur la faim.

La veille du test, les participants ont mangé le même repas et n’ont rien avalé d’autre jusqu’au moment du test.

Les chercheurs ont ensuite utilisé l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle et la tomographie par émission monophotonique afin de capter la réaction du cerveau durant une période de 30 minutes.

Poids santé VS obésité

L’étude visait notamment à évaluer comment les gras et le sucre stimuleraient diverses parties du cerveau liées au sentiment de récompense associé aux aliments.

Chez les personnes ayant un poids santé, le striatum, la partie du cerveau impliquée dans la motivation alimentaire, ralentissait lorsque des sucres ou des gras étaient digérés, ce qui démontre que le cerveau reconnaissait que le corps avait été nourri.

De plus, niveau de dopamine s’est élevé à une quantité normale, signe que le cerveau se sentait récompensé.

Or, chez les personnes obèses, l’activité cérébrale n’a pas ralenti et le niveau de dopamine n’a pas augmenté. Ce constat était particulièrement vrai lors de l’ingestion de gras et de lipides.

Des dommages irréversibles?

Dans les trois mois qui ont suivi le premier test, les sujets obèses ont dû perdre 10% de leur poids. Par la suite, ils ont refait le test afin d’évaluer si leur perte de poids allait modifier leur activité cérébrale.

«Rien n’a changé. Le cerveau ne reconnaissait toujours pas la satiété ou la satisfaction», explique la Dre Mireille Serlie, professeure en endocrinologie et rédactrice en chef de l’étude.

«Ces résultats peuvent expliquer pourquoi les personnes qui réussissent à maigrir regagnent souvent leur poids au fil des années. L’impact sur le cerveau n’est peut-être pas aussi réversible que nous le voudrions», ajoute-t-elle.

Cette dernière précise toutefois qu’il faut interpréter les résultats de cette étude avec prudence, puisque plusieurs données demeurent inconnues. Par exemple, on ignore à quel moment les changements au cerveau se produisent lors de la prise de poids.

D’autres études seront nécessaires pour bien comprendre l’impact de l’obésité sur le cerveau.