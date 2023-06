Match des étoiles : trois Blue Jays dominent au scrutin

Les joueurs des Blue Jays de Toronto Vladimir Guerrero fils, Bo Bichette et Matt Chapman sont les meneurs au scrutin populaire pour leur position respective dans l’Américaine en vue du match des étoiles du baseball majeur.

Ils dominent respectivement chez les joueurs de premier but, d’arrêt-court et chez ceux évoluant au troisième coussin. C’est ce qu’il a été possible d’apprendre lundi, alors que le circuit a dévoilé une première mise à jour du suffrage.

Parmi les représentants de l’unique club canadien des ligues majeures, Bichette a reçu plus de 775 000 votes. Il s’agit du troisième plus haut total, après le voltigeur des Yankees de New York Aaron Judge (844 965) et le frappeur désigné des Angels de Los Angeles Shohei Ohtani (924 182).

Dans la Nationale, le voltigeur des Braves d’Atlanta Ronald Acuna fils domine avec 1 086 537 votes. Si le scrutin se terminait aujourd’hui, le club de la Géorgie aurait deux autres représentants pour les festivités qui se dérouleront à Seattle le 11 juillet prochain. Il s’agit du receveur Sean Murphy et du joueur d’arrêt-court Orlando Arcia.

Pour revenir aux Blue Jays, Brandon Belt et Alejandro Kirk sont respectivement deuxième et quatrième pour les votes chez les frappeurs désignés et les receveurs. Kevin Kiermaier (cinquième), George Springer (septième) et Daulton Varsho (dixième) sont nommés chez les voltigeurs dans l’Américaine.

En ce lundi, les joueurs de la formation de la Ville Reine sont en congé. Ils renoueront avec l’action mardi, dans le cadre du premier de trois matchs contre les Orioles présentés au Camden Yards.