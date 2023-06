La promotion de Ryan Huska comme entraîneur-chef des Flames de Calgary réjouit sans doute Jonathan Huberdeau, mais selon le nouveau pilote, le Québécois n’aura pas besoin de lui pour se relancer.

La baisse des performances de l’ailier gauche à sa première saison en Alberta a été bien documentée. Il s’agit de l’un des points marquants de la campagne 2022-2023 et une triste façon de conclure l’ère Darryl Sutter.

Justement, ça n’a jamais cliqué entre ce dernier et Huberdeau. Avec son ancien adjoint agissant maintenant comme principale voix derrière le banc, on peut s’attendre à des changements au niveau des performances de quelques joueurs.

«Il est un excellent joueur de hockey. Tu n’atteins pas ce niveau par accident, a dit Huska au réseau TSN, lundi. Il reviendra en force cette année, et je crois qu’il sera réénergisé. Nous verrons. Je ne veux pas nécessairement voir une version différente de Jonathan, mais une version où il se sent plus confortable.»

Quelques mois avant d’être échangé aux Flames en retour de Matthew Tkachuk, Huberdeau venait d’amasser 115 points avec les Panthers de la Floride. La saison dernière, sa production a diminué à 55 points.

Selon Huska, le joueur de 30 ans ne s’était pas encore habitué à son nouvel environnement, après une décennie à Sunrise.

«Quand vous prenez tout le déménagement dans l’équation – les nouveaux coéquipiers, le nouveau style de jeu, la nouvelle ville – c’est dur pour un homme. Mais maintenant, toutes ces distractions sont derrière lui, et c’est l’une des raisons pourquoi nous verrons un Jonathan Huberdeau différent cette année», a-t-il promis.