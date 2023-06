Pakistan: évacuation massive avant l'arrivée d'un cyclone

Les autorités pakistanaises ont commencé lundi à évacuer plus de 80 000 personnes de la zone menacée cette semaine par un cyclone, qui pourrait être accompagné de vents pouvant atteindre les 120 km par heure, selon les prévisions.

Actuellement situé en mer d'Arabie, le cyclone «Biparjoy» devrait toucher les côtes de l'Inde et du Pakistan dans les prochains jours.

Les communautés côtières de la province pakistanaise du Sind (sud) pourraient assister à des montées du niveau de la mer atteignant jusqu'à 3,5 mètres, susceptibles d'inonder les terres les plus basses, et à des précipitations de près de 30 cm.

Syed Murad Ali Shah, le chef du gouvernement de la province du Sind, a annoncé que l'armée avait été appelée à l'aide pour évacuer « plus de 80 000 personnes » à risque.

« Nous ne demanderons pas aux gens de partir, nous l'exigerons », a-t-il déclaré à la presse. L'ordre d'évacuation a été diffusé sur les réseaux sociaux, et via les mosquées et stations radio.

Quelque 2 000 personnes ont déjà été évacuées des alentours de Shah Bandar, une ville de pêcheurs située au milieu des mangroves dans le delta de l'Indus, selon un porte-parole de M. Shah.

Le Service météorologique pakistanais (PMD) a prévenu que les maisons traditionnelles aux murs d'argile et toits en chaume pourraient ne pas résister aux vents violents.

Mais dans le village de Haji Ibrahim, près de Shah Bandar, les gens ne se laissaient pas convaincre facilement de partir. « Nos bateaux, nos chèvres et nos chameaux sont tout ce que nous avons », a rappelé Abu Bakar, un pêcheur de 20 ans.

« Mais si le danger est imminent, on sera obligé de partir pour sauver nos vies », a-t-il concédé.

Karachi, qui abrite près de 20 millions de personnes, devrait aussi être touchée par des tempêtes de poussière et des orages, des vents de 80 km/h étant attendus.

La tempête devrait ensuite toucher jeudi l'État du Gujarat, dans l'ouest de l'Inde, avec des vents qui pourraient atteindre là les 150 km/h, selon le Service météorologique indien.

De fortes pluies accompagnées de vents violents ont tué samedi au moins 27 personnes dont huit enfants dans le nord-ouest du Pakistan, la plupart des décès étant dus à l'effondrement de bâtiments.