Paris sportifs: les meilleures offres de mardi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mardi 13 juin qui valent le détour.

Hockey: Panthers de la Floride c. Golden Knights de Vegas

Getty Images via AFP

Les Golden Knights ont l’opportunité de gagner la coupe Stanley dès ce cinquième match de la finale, et ce, à leur T-Mobile Arena. Frustrés en 2018 par les Capitals de Washington, les représentants de Vegas ont une occasion en or de se racheter devant leurs fidèles partisans. Les matchs en Floride ont été plus serrés, mais à la maison, les hommes de Bruce Cassidy ont battu les Panthers 5 à 2 et 7 à 2. Le Québécois Jonathan Marchessault, qui sera certainement en lice pour le trophée Conn-Smythe, continue de dominer avec sept points, dont quatre buts, depuis le début de la série. La coupe sera en ville, et les probabilités que les Knights la soulèvent dès mardi sont très fortes.

Prédiction: Victoire des Golden Knights de Vegas – 1,55

Tennis: Denis Shapovalov c. Marton Fucsovics

AFP

Shapovalov a redoré son blason à Roland-Garros en atteignant le troisième tour avant d’être éliminé par Carlos Alcaraz. Durant cette saison difficile, le Canadien profitera de chaque victoire. Il effectuera son entrée à Stuttgart contre le Hongrois Marton Fucsovics, un adversaire qu’il n’a jamais affronté sur gazon. Le 29e joueur mondial avait battu son rival, classé 89e, à Dubai l’an dernier. Ces deux tennismen se sont livré deux longues batailles jusqu’à présent et avec la fragilité actuelle de «Shapo», on pourrait s’attendre à ce que le duel atteigne les trois manches.

Prédiction: Victoire de Denis Shapovalov en trois manches – 4,00

Tennis: Venus Williams c. Céline Naef

AFP

Venus Williams, qui fêtera cette semaine son 43e anniversaire de naissance, est toujours en action sur le circuit de la WTA. Figurant au 696e rang, l’Américaine continue d’ajouter quelques têtes à son tableau de chasse. Le match de mardi ne sera que son troisième de la saison. Elle a battu Katie Volynets au premier tour à Auckland, en janvier, avant d’être battue par Zhu Lin. Au tournoi de tennis de Bois-le-Duc, c’est Céline Naef qui tentera de vaincre la légende. La Suissesse de 17 ans occupe la 202e place au classement et montre une excellente fiche de 28-7 cette année. Williams devra se méfier de cette étoile montante.

Prédiction: Victoire de Venus Williams – 2,80