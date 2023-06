Pour Biden, face aux inculpations de Trump, le silence est d'or

Face aux inculpations de Donald Trump et à ses accusations d'instrumentalisation de la justice, Joe Biden continue de choisir le silence, la stratégie la plus prudente à défaut d'être la plus percutante pour sa campagne.

• À lire aussi: Trump attendu mardi devant un tribunal de Floride

• À lire aussi: Affaire des archives de la Maison-Blanche: Trump aurait mis son pays en danger

• À lire aussi: Les proches de Trump esquissent sa défense et dénoncent des poursuites politiques

Vendredi dernier, les journalistes qui suivaient le président américain lors d'un déplacement ont été plutôt amusés de constater qu'à bord d'Air Force One, la télévision n'était pas branchée comme d'habitude sur CNN, mais sur une compétition de golf.

Et ce alors que la chaîne d'informations en continu diffusait les accablantes accusations d'un procureur spécial contre Donald Trump, inculpé pour avoir violé la loi sur les archives officielles, et pour avoir compromis la sécurité des États-Unis en emportant des documents confidentiels dans sa rutilante résidence de Floride.

Interrogé par un journaliste sur un éventuel contact avec son ministre de la Justice Merrick Garland, après cette seconde inculpation de son prédécesseur et aussi rival pour 2024, Joe Biden n'a lâché que deux phrases: «Je ne lui ai pas parlé du tout et je ne lui parlerai pas. Et je n'ai pas de commentaire là-dessus.»

Écoutez l'entrevue avec Pierre Martin, spécialiste de la politique américaine, chercheur au CÉRIUM et chroniqueur au Journal de Montréal et au Journal de Québec à l’émission de Yasmine Abdelfadel via QUB radio :

Il «fait ce qu'il faut», juge Lara Brown, professeure de sciences politiques. «Les partisans de Trump n'aiment pas Biden et se méfient de lui, beaucoup assurent même qu'il n'est pas le président légitime. Il n'y a rien (qu'il) ne puisse dire pour les convaincre que le ministère de la Justice agit en fonction de la loi et de l'intérêt général.»

Face à un milliardaire républicain qui crie à la «chasse aux sorcières», le président américain compte toujours sur l'effet cinématographique déjà éprouvé début avril lors de la première et spectaculaire comparution de Donald Trump à New York, cette fois dans une affaire de malversations financières.

Cet effet, c'est le «split screen», l'écran divisé: pendant que Donald Trump se prépare à comparaître une nouvelle fois mardi, à Miami, Joe Biden, lui, entend montrer qu'il travaille, bien qu'il ait été obligé lundi de vider son agenda pour cause d'intervention dentaire.

Gaffeur

Son équipe de campagne, il est vrai fort discret jusqu'ici, semble aussi éviter le sujet.

Dans l'affaire des archives, le président a selon les experts encore davantage intérêt à se taire, car cette fois, c'est la justice et la police fédérales qui sont à l'œuvre contre Donald Trump, et non le système judiciaire d'un seul État, comme à New York.

Carl Tobias, professeur de droit à l'université de Richmond, souligne que l'administration Biden a pris soin de donner toutes les garanties d'indépendance possible concernant la procédure judiciaire dans l'affaire des documents confidentiels.

Le ministre de la Justice - qui est selon la loi indépendant du président - a ainsi nommé un procureur spécial, chargé d'enquêter sur l'ancien président sans pression ni ingérence de l'exécutif.

Joe Biden, avec sa réputation de gaffeur invétéré dont les sorties embarrassent parfois ses propres services, va-t-il tenir sa langue jusqu'à l'élection de 2024?

Cela alors que Donald Trump, mis en cause dans plusieurs affaires, n'en est qu'au début d'un calendrier judiciaire chargé, qui scandera la campagne pour la prochaine présidentielle jusqu'au bout?

Carl Tobias en est persuadé: «Je ne crois pas à cette idée selon laquelle Biden ne saurait pas contrôler sa langue. Ses cinquante années d'expérience de la vie publique lui ont appris quand se taire et quand parler.»