Pourquoi investir dans les vélos électriques?

Dans la quête constante de solutions de rechange à la voiture, une solution s’impose pour révolutionner la mobilité urbaine : les vélos électriques en autopartage. Une vision que partage Banque Tangerine, qui annonce une collaboration stratégique avec BIXI, juste à temps pour l’été.

Puissants, écologiques, durables et pratiques, les vélos électriques de BIXI sont devenus une option qui s’inscrit résolument dans la modernité. Les statistiques témoignent d’ailleurs de leur popularité grandissante : ils sont utilisés en moyenne 24 % plus souvent que les vélos ordinaires.

C’est dans cette optique que Banque Tangerine s’est associée avec BIXI pour améliorer leur programme de vélos électriques. Avec cette entente, l’institution financière vise à promouvoir un choix de transport plus vert et à révolutionner la façon dont les Montréalais évoluent au sein de leur ville.

Partout à travers le monde, la tendance s’accentue vers la mobilité durable. La région de Montréal a tout avantage à devenir un chef de file dans le domaine. Voici les principales raisons pour lesquelles nous devrions collectivement investir dans les vélos en autopartage.

Pour leur accessibilité

Crédit : BIXI

Les vélos électriques BIXI facilitent les déplacements urbains en offrant une solution de rechange flexible à la voiture. Leur moteur fournit une assistance supplémentaire aux cyclistes, ce qui est très utile lors d’un parcours plus long ou jalonné de côtes par exemple. Peu importe leur condition physique, la plupart des gens peuvent les utiliser sans se soucier de l’intensité ou de l’effort.

Si les vélos en autopartage sont pratiques, le déploiement d’une vaste flotte est tout aussi déterminant dans l’essor de ce service. C’est pourquoi Banque Tangerine s’est associée à BIXI pour continuer à étendre son réseau de vélos électriques.

Pour une ville durable

Puisque nos modes de vie ont un impact considérable sur la santé de la planète, chaque geste compte pour réduire notre empreinte écologique. « Chez Tangerine, toutes nos initiatives visent à amener les gens plus loin, et notre partenariat avec BIXI est l’occasion parfaite pour faire bouger les Montréalais dans la bonne direction », explique Gillian Riley, présidente-directrice générale de Banque Tangerine. En effet, les vélos électriques fonctionnent à l’électricité, ce qui signifie que, en plus d’être un moyen de transport extrêmement efficace, ils n’émettent pas de gaz à effet de serre (GES). « Ce partenariat contribuera donc à offrir un futur durable pour Montréal », poursuit Mme Riley.

L’entente comprend aussi un volet culturel. Tangerine et BIXI sont fiers de soutenir des artistes locaux, en illustrant les futures stations par des visuels de leurs œuvres. L’initiative souhaite ainsi refléter la diversité et le caractère unique de la ville. Artiste : Alice Zhang

Pour des déplacements agiles

Le développement d’infrastructures consacrées à ce moyen de transport présente non seulement l’avantage d’une ville plus durable, mais aussi d’une mobilité accrue.

Ici comme ailleurs dans le monde, les déplacements plus fluides ont la cote. Deloitte révèle que ce phénomène est en augmentation dans certaines villes européennes, notamment Londres et Copenhague, dans son rapport Prédictions TMT 2020. On y démontre que les usagers de vélos électriques passent en moyenne moins de temps dans le trafic que les automobilistes.

Montréal fait bonne figure également en Amérique du Nord, avec un réseau comptant plus de 2600 vélos électriques. « BIXI offre aux cyclistes une solution plus facile de se déplacer à travers les quartiers diversifiés de Montréal, ajoute la présidente-directrice générale de Banque Tangerine. En investissant dans BIXI, Tangerine soutient un avenir prometteur pour Montréal; plus écologique et moins encombré. »

Pour une meilleure santé

Crédit : BIXI

En plus de ses avantages environnementaux et pratiques, le vélo électrique en autopartage favorise également la santé et le bien-être des cyclistes. Les déplacements en vélo électrique offrent une excellente occasion de faire de l’exercice physique au quotidien. Ils encouragent ainsi un mode de vie actif, réduisent le stress et améliorent la santé cardiovasculaire.

En embrassant cette tendance, nous sommes en mesure de créer des villes plus durables, tout en bonifiant notre propre qualité de vie. Alors, pourquoi ne pas enfourcher un vélo électrique dès aujourd’hui?

Pour plus d’informations sur la collaboration stratégique entre Tangerine et BIXI, visitez le tangerine.ca/BIXI.