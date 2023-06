Projet de loi C-21: le contrôle des armes de poing, c’est du sérieux!

Il serait presque banal de dire que la hausse de la violence armée à Montréal est extrêmement inquiétante. Le nombres d’incidents impliquant une arme à feu a augmenté de 35% en l’espace de 3 ans, et le nombre total de décharges d’armes à feu a plus que triplé en 5 ans.

C’est dans ce contexte qu’aujourd’hui même et tout au long de cette fin de semaine, de nombreux politiciens conservateurs ont choisi de participer à l'assemblée générale annuelle de la Coalition canadienne pour les droits des armes à feu – oui oui, c’est bien leur nom, ils militent pour les droits de pièces d’aciers. Il s’agit en fait de la NRA du Canada.

Donc, pendant que les politiciens conservateurs reçoivent des consignes de la NRA canadienne, il y en a parmi nous qui tentent par tous les moyens possibles de prendre des mesures concrètes pour protéger nos concitoyens contre la violence armée.

De nombreuses actions ont déjà été prise par le gouvernement fédéral : près d'un demi-milliard de dollars pour lutter contre la contrebande à nos frontières, une interdiction de 1 500 modèles d’armes d’assaut, des vérifications plus strictes des antécédents des acheteurs d'armes à feu et plus d'outils pour nos forces de police.

Prévention

Nous attendons tous que le projet de loi C-21 soit mis en œuvre afin que nous puissions geler le marché des armes de poing une fois pour toute - il s’agit-là d’une interdiction contre la vente, l’achat et l’importation de toute arme de poing.

Comme l’avait revendiqué la mairesse Plante à l’époque, des mesures nationales sont des mises. Nous poursuivons également des stratégies de prévention, afin d'investir dans nos communautés et d'arrêter les crimes commis à l'aide d'armes à feu avant qu'ils n'aient lieu.

Il s'agit de la législation canadienne la plus importante en matière de contrôle des armes à feu depuis une génération.

Lobby

Le projet de loi C-21 est, depuis son introduction, la cible de mensonges et de désinformation de la part des conservateurs et du lobby des armes à feu. Ces derniers ont même été jusqu'à créer une campagne de financement avec le code de promotion POLY afin d’évoquer la tragédie de la tuerie de masse et le travail infatigable de PolySeSouvient.

À travers le processus législatif, les conservateurs ont tout fait pour faire obstruction aux débats et empêcher son adoption. C’est désolant mais pas surprenant.

Le projet de loi est maintenant au Sénat, où le chef des conservateurs a déclaré qu'il voterait contre le projet de loi et qu’il ferait tout pour l'empêcher d'être adopté.

Pourtant près de 9 Québécois sur 10 veulent voir un contrôle plus stricte des armes à feux. Il est temps pour nous, en tant que Québécois, d’exiger que les conservateurs de la Chambre et du Sénat abandonnent les jeux politiques et donnent la priorité à notre sécurité.

Rachel Bendayan, Députée libérale d’Outremont et Secrétaire parlementaire du ministre du Tourisme et ministre associé des Finances