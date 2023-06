Rabaska: les propos du maire Lehouillier diffèrent des faits, dénonce l’opposition à Lévis

Le maire de Lévis a manqué de transparence envers la population en tenant des propos qui ne correspondent pas aux faits dévoilés dans un reportage du Journal, déplore l’opposition de Repensons Lévis, qui estime que «la confiance est ébranlée.»

«Quand on a lu le reportage, j’ai été assez surpris, parce que ce qui est documenté dans l’article, ça ne correspond pas du tout aux propos que le maire a tenus à la population de Lévis lors du conseil extraordinaire du 2 juin dernier et lors de la mêlée de presse. Il y a une dichotomie entre les deux informations», commente le chef du parti d’opposition Repensons Lévis, Elhadji Mamadou Diarra. «La confiance est ébranlée, d’autant plus que c’était une séance extraordinaire qui a été convoquée à 24 heures d’avis.»

Expropriation 4 jours après une rencontre de collaboration

Le Journal publiait samedi un reportage tiré de données obtenues par l’accès à l’information, dans lequel on apprend que quatre jours avant l’adoption d’une résolution pour exproprier les terres de Rabaska, la Ville de Lévis discutait avec l’Administration portuaire de Québec (APQ), qu’elle promettait d’aider à réaliser un projet sur ces mêmes terres que le Port souhaitait acheter.

Le maire Gilles Lehouillier avait affirmé lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal le 2 juin que la Ville devait procéder à l’expropriation parce qu’elle manquait de terrains industriels. Or, l’ancien directeur du développement économique de Lévis, Philippe Meurant, avait affirmé le 29 mai que ces terrains étaient abondants.

Terrains industriels

Une contradiction notée par l’opposition, selon qui cela soulève des questions. «Est-ce que le maire était au courant?» L’an dernier, Repensons Lévis avait demandé un état de situation sur les parcs industriels. «On attend encore cette mise à jour.»

Le maire a aussi mentionné le 8 juin qu’il n’était pas au courant d’un projet en préparation à Lévis-Est, alors que son administration collaborait à un projet de port en eau profonde de l’APQ au moins depuis 2019.

Pour M. Diarra, M. Lehouillier a manqué à son devoir de transparence. «Il y a un écart entre ce qui a été dit à la population et ce qui a été documenté dans le reportage. Ce qu’on dit, c’est que le travail d’un élu est de bâtir la confiance avec les citoyens. Il faut être extrêmement transparent.»

Le chef de l’opposition se demande comment Lévis va collaborer avec les parties prenantes régionales, dans le contexte où on veut établir une zone économique métropolitaine.

Lundi, le Port de Québec n’a pas voulu émettre de commentaire sur le sujet.